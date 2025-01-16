Новым директором ГМИИ имени Пушкина станет Ольга Галактионова

Ольга Галактионова училась на факультете истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (1994−1995), а затем в 1995—1999 годах — на режиссерском факультете Российской академии театрального искусства (ГИТИС). Участвовала в качестве автора, продюсера и менеджера в многочисленных культурных проектах. В 2009 году возглавила компанию «Галактика», занимающуюся организацией театральных фестивалей и кинопроизводством. В июле 2021 года была назначена генеральным директором РОСИЗО.