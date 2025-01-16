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Новым директором ГМИИ имени Пушкина станет Ольга Галактионова

Елизавета Лихачева, с марта 2023 года бывшая генеральным директором Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина, оставляет этот пост. Как подтвердили источники «Ъ», ее сменит во главе музея руководитель Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова. Официальное представление нового директора коллективу музея состоится 17 января.

Источник: РИА "Новости"

Ольга Галактионова училась на факультете истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова (1994−1995), а затем в 1995—1999 годах — на режиссерском факультете Российской академии театрального искусства (ГИТИС). Участвовала в качестве автора, продюсера и менеджера в многочисленных культурных проектах. В 2009 году возглавила компанию «Галактика», занимающуюся организацией театральных фестивалей и кинопроизводством. В июле 2021 года была назначена генеральным директором РОСИЗО.