Новый зам Белоусова: что известно о замглавы Минобороны РФ Осьмакове

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов заявил, что его новым заместителем стал Василий Осьмаков. Об этом министр сообщил во время заседания Совета министров обороны государств СНГ.
Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что Осьмакова «многие знают по его прошлой работе».
Чем известен замминистра
Осьмаков родился 8 июня 1983 года. В 2005 году с отличием окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «востоковед, африканист, переводчик арабского языка», а через три года — аспирантуру в московском ГУУ.
Он считается одним из авторов специальных инвестконтрактов, согласно которым крупные компании, получая государственную поддержку от российских властей, должны развивать свое производство в России. По информации из открытых источников, к 2016 году подобные соглашения подписали Mazda, Claas, DMG Mori и другие.
Где работал Осьмаков
С 2004 по 2008 год он работал на разных должностях в Министерстве промышленности и энергетики РФ.
В 2008 году его назначили помощником главы Минпромторга России, а через четыре года Осьмаков стал руководителем департамента стратегического развития и проектного управления министерства.
В 2016 году Осьмакова назначили на должность заместителя главы Министерства промышленности и торговли РФ, а через пять лет — первым замминистра.
Кроме того, новый заместитель министра обороны России совмещал основную работу с преподавательской деятельностью в университете.