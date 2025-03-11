Новый закон. Что должен знать предприниматель о первом чеке

Согласно новому закону, теперь у налоговых органов есть право передавать в Роспотребнадзор данные об адресе и месте установки (использования) контрольно-кассовой техники и дате печати первого кассового чека.
Ведомство и ФНС РФ заключили соглашение об информационном взаимодействии. В связи с этим адреса установки техники, что выдала первый кассовый чек, а также о субъектах, которые работают по этим адресам, будут сверять со сведениями из специального списка. Речь идет о Реестре уведомлений о начале предпринимательской деятельности в разрезе субъектов РФ, где впервые зафиксировали выдачу кассового чека, рассказали в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу.
В ведомстве отметили, что по закону (№ 294-ФЗ) юридические лица и ИП должны сообщать о начале некоторых видов предпринимательской деятельности в уполномоченные органы государственного контроля.
Уведомления представляют, например, на следующие виды деятельности:
- гостиничные, бытовые услуги, общепит, розничная торговля;
- оптовая торговля;
- производство текстильных материалов, швейных изделий, одежды, изделий из кожи, обуви;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, молока и молочной продукции, соковой продукции, масложировой продукции, сахара, мукомольной продукции, безалкогольных напитков;
- социальные услуги;
- турагентская деятельность;
- обращение медицинских изделий.
Территориальные органы Роспотребнадзора должны организовать контрольное мероприятие в отношении лиц, информация о первых кассовых чеках которых поступила в ведомство. Специалистам нужно будет подтвердить факт начала работы объекта контроля. Если хозяйствующий субъект не подаст уведомление о старте предпринимательской деятельности или в нем окажется недостоверная информация, то его привлекут к административной ответственности.
Если эксперты найдут нарушения, придется проводить внеплановое контрольное мероприятие (о нем в течение суток должны будут сообщить в прокуратуру).
Тем временем в России предложили сажать в тюрьму за незаконную регистрацию ИП.