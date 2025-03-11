Новый закон. Что должен знать предприниматель о первом чеке

Ведомство и ФНС РФ заключили соглашение об информационном взаимодействии. В связи с этим адреса установки техники, что выдала первый кассовый чек, а также о субъектах, которые работают по этим адресам, будут сверять со сведениями из специального списка. Речь идет о Реестре уведомлений о начале предпринимательской деятельности в разрезе субъектов РФ, где впервые зафиксировали выдачу кассового чека, рассказали в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу.