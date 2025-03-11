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Новый закон. Что должен знать предприниматель о первом чеке

1 марта начал действовать новый федеральный закон от 08.08.2024 № 273-ФЗ. Он внес поправки в статью 2 ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» и ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ».

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Согласно новому закону, теперь у налоговых органов есть право передавать в Роспотребнадзор данные об адресе и месте установки (использования) контрольно-кассовой техники и дате печати первого кассового чека.

Ведомство и ФНС РФ заключили соглашение об информационном взаимодействии. В связи с этим адреса установки техники, что выдала первый кассовый чек, а также о субъектах, которые работают по этим адресам, будут сверять со сведениями из специального списка. Речь идет о Реестре уведомлений о начале предпринимательской деятельности в разрезе субъектов РФ, где впервые зафиксировали выдачу кассового чека, рассказали в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу.

В ведомстве отметили, что по закону (№ 294-ФЗ) юридические лица и ИП должны сообщать о начале некоторых видов предпринимательской деятельности в уполномоченные органы государственного контроля.

Уведомления представляют, например, на следующие виды деятельности:

  • гостиничные, бытовые услуги, общепит, розничная торговля;
  • оптовая торговля;
  • производство текстильных материалов, швейных изделий, одежды, изделий из кожи, обуви;
  • издательская и полиграфическая деятельность;
  • деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
  • производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, молока и молочной продукции, соковой продукции, масложировой продукции, сахара, мукомольной продукции, безалкогольных напитков;
  • социальные услуги;
  • турагентская деятельность;
  • обращение медицинских изделий.

Территориальные органы Роспотребнадзора должны организовать контрольное мероприятие в отношении лиц, информация о первых кассовых чеках которых поступила в ведомство. Специалистам нужно будет подтвердить факт начала работы объекта контроля. Если хозяйствующий субъект не подаст уведомление о старте предпринимательской деятельности или в нем окажется недостоверная информация, то его привлекут к административной ответственности.

Если эксперты найдут нарушения, придется проводить внеплановое контрольное мероприятие (о нем в течение суток должны будут сообщить в прокуратуру).

Тем временем в России предложили сажать в тюрьму за незаконную регистрацию ИП.