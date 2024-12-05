Новый вирус в Конго: что сказали в Роспотребнадзоре

В рамках сети учреждений Роспотребнадзора была создана лабораторная база, укомплектованная подготовленными специалистами, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций. Это позволяет оперативно выявлять риски и принимать необходимые меры. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно поступает в Роспотребнадзор.