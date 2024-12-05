Новый вирус в Конго: что сказали в Роспотребнадзоре

«Специалисты Роспотребнадзора придают первостепенное значение систематическому мониторингу и оперативной оценке санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, а также потенциальным угрозам завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Согласно имеющимся данным, в провинции Кванго, расположенной в Демократической Республике Конго, более 140 человек стали жертвами неизвестного вируса.
Какие принимаются меры
В рамках сети учреждений Роспотребнадзора была создана лабораторная база, укомплектованная подготовленными специалистами, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций. Это позволяет оперативно выявлять риски и принимать необходимые меры. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно поступает в Роспотребнадзор.
Кроме того, в пунктах пропуска через государственную границу постоянно работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски и выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Ранее сообщалось, что на любимых россиянами курортах Кубы и Доминиканы зафиксирована вспышка лихорадки Марбурга — вируса с летальным исходом в 88% случаев заболевания.