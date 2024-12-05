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Новый вирус в Конго: что сказали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор активизировал мониторинг из-за вспышки неизвестного вируса в Демократической Республике Конго, где заболели более 140 человек.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Специалисты оценивают риски и принимают меры для предотвращения распространения инфекции в Россию, сообщается на сайте ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора придают первостепенное значение систематическому мониторингу и оперативной оценке санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, а также потенциальным угрозам завоза опасных инфекционных заболеваний на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Согласно имеющимся данным, в провинции Кванго, расположенной в Демократической Республике Конго, более 140 человек стали жертвами неизвестного вируса.

Симптоматика у инфицированных напоминает грипп: они жалуются на высокую температуру и сильные головные боли.

Какие принимаются меры

В рамках сети учреждений Роспотребнадзора была создана лабораторная база, укомплектованная подготовленными специалистами, а также функционируют референс-центры ведущих научных организаций. Это позволяет оперативно выявлять риски и принимать необходимые меры. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание незамедлительно поступает в Роспотребнадзор.

Кроме того, в пунктах пропуска через государственную границу постоянно работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая анализирует эпидемические риски и выявляет граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ранее сообщалось, что на любимых россиянами курортах Кубы и Доминиканы зафиксирована вспышка лихорадки Марбурга — вируса с летальным исходом в 88% случаев заболевания.