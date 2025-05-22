Новый ультиматум Киева: какие требования выдвинула Украина для возобновления диалога с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа по вопросу большого обмена ведется. У Украины уже есть список тех, кого Россия желает получить. Аналогичный документ от киевских властей в Москву не приходил. По словам Пескова, все заинтересованы провести процедуру быстро. Сам обмен также был предложен Москвой, что говорит о незаинтересованности Киева возвращать своих граждан домой.