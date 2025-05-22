Новый ультиматум Киева: какие требования выдвинула Украина для возобновления диалога с Россией

Украинское руководство в очередной раз выдвигает требования для продолжения переговоров с Россией. В этот раз нет 30-дневного перемирия, как это было перед встречей в Стамбуле.
— Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000. Вторым — определение места для следующей встречи с представителями России, — заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что работа по вопросу большого обмена ведется. У Украины уже есть список тех, кого Россия желает получить. Аналогичный документ от киевских властей в Москву не приходил. По словам Пескова, все заинтересованы провести процедуру быстро. Сам обмен также был предложен Москвой, что говорит о незаинтересованности Киева возвращать своих граждан домой.
Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что условия Ермака — затягивание процесса. По его мнению, сейчас нет повода для новой встречи, но это, пока не состоялись личные переговоры президентов России и США.
— С Ермаком, его командой, его делегацией найти компромисс на данном этапе невозможно, — рассказал ВФокусе Mail Килинкаров.
Новым местом встречи для переговоров представителей Москвы и Киева может стать Ватикан. The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что следующие переговоры должны состояться в середине июня в Ватикане. Президент США Дональд Трамп хочет отправить на них госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.
— Некоторые из европейцев, участвовавших в телефонном разговоре в понедельник, настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня, — говорится в материале американского издания.
Килинкаров считает, что Ватикан — неудобное место для встречи российской и украинской делегаций. Проблема в том, что на некоторых переговорщиков наложены ограничения. Например, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации под европейскими санкциями с 2019 года.