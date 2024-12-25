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Новый тренд в консервации: огурцы с блестками

Сверкающий камбэк солений заворожил пользователей соцсетей.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Food & Wine

Что общего у овощных закаток с маринадом и отвязной костюмированной вечеринки? Конечно, блестки: в ярком свете прожекторов переливаются яркие костюмы, нарядные лица и хрустящие огурчики — именно таким трендом провожает 2024 год Тикток.

О том, что в консервации всегда есть место для праздника, рассказал гастрономический портал Food & Wine.

Засолка и маринование овощей — традиция, с помощью которой продукты хранят уже более 4000 лет. Впрочем, в последние годы соленья переживают настоящий ренессанс — во многом благодаря Тиктоку.

В последние недели в соцсети с короткими видеороликами появился новый тренд: перед закаткой банок пользователи добавляют в них блестки, или глиттер. Такие видео собирают миллионы просмотров, а желающих опробовать новый тренд становится все больше.

Приготовить новинку легко: достаточно добавить пищевой глиттер в банку с огурцами — чем больше блесток, тем сильнее все будет сверкать. Сами огурцы и их рецепт может быть любым — но авторы статьи советуют брать пупырчатые огурцы, чтобы больше блесток осталось на них при подаче.

Второе правило — блестки должны обязательно быть пищевыми, иначе можно навредить здоровью. Их можно купить онлайн или в специальных кулинарных магазинах. Судя по отзывам, никакие блестки не влияют на вкус продукта, но на всякий случай перед покупкой, конечно, лучше почитать отзывы.

Блестки нужно насыпать в огурцы, уже залитые водой, и делать это стоит постепенно, чтобы они лучше размешались в банке. Кстати, добавить их можно и в уже готовый продукт — вскрыть засоленные или замаринованные огурцы и и насыпать блестки перед подачей.

В результате получится обычное блюдо с праздничным видом: для Нового года — самое то.

Кстати, авторы материала недоумевают: почему пользователи Тиктока ограничились одними огурцами? Ведь то же самое можно делать с любыми соленьями, которые сразу обретут торжественный вид.

Кстати, это не первая история в текущем году про огурцы и соцсети: из-за еще одного тренда в Тиктоке они закончились в Исландии.