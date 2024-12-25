Новый тренд в консервации: огурцы с блестками

Приготовить новинку легко: достаточно добавить пищевой глиттер в банку с огурцами — чем больше блесток, тем сильнее все будет сверкать. Сами огурцы и их рецепт может быть любым — но авторы статьи советуют брать пупырчатые огурцы, чтобы больше блесток осталось на них при подаче.