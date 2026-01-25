Популярные темы
Новый поворот в деле о гибели покупателя «Перекрёстка»: силовики проводят масштабные рейды

В Санкт-Петербурге разгорается громкий скандал вокруг гибели покупателя в магазине сети «Перекрёсток». После смерти мужчины, наступившей в результате действий охранников, правоохранительные органы начали массовые рейды, которые затронули десятки супермаркетов и уже привели к сбоям в работе всей сети.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

С чего все началось

Инцидент произошёл 21 января в магазине «Перекрёсток», расположенном в ТРЦ «Сити Молл». 24-летнего мужчину заподозрили в краже и попытались задержать. По данным следствия, охранник повалил его лицом в пол, после чего тот потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался.

По факту произошедшего были задержаны двое охранников — суд заключил их под стражу. Ещё один подозреваемый, который, предположительно, принимал непосредственное участие в задержании, на следующий день покинул Россию, улетев в Узбекистан. Следствие также установило, что все трое работали в магазине неофициально.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Однако после публикации результатов судебно-медицинской экспертизы, установившей, что причиной смерти стала механическая асфиксия, дело переквалифицировали на статью об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Массовые рейды в «Перекрёстках»

На фоне резонансного дела полиция и Росгвардия начали масштабные проверки магазинов сети «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Всего правоохранители проверили 139 супермаркетов на предмет соблюдения миграционного законодательства.

По итогам рейдов около 600 человек были задержаны и привлечены к административной ответственности.

Паралич логистики сети

Усиленные проверки отразились и на работе логистической инфраструктуры компании. В распределительном центре под Санкт-Петербургом возникли серьёзные перебои: на территории скопилось большое количество грузовиков с товаром, ожидающих разгрузки.

«Работа распределительного центра фактически парализована. По сообщениям водителей, сотни тонн товара ждут выгрузки, но порталы для фур закрыты», — пишет Telegram-канал Baza.

Ранее сообщалось, что петербургские правоохранители устроили рейд по поиску мигрантов на Софийской овощебазе, используя для этих целей дрон.

