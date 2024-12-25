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Новый этап в развитии атомной энергетики: в Сибири открылся завод по производству ядерного топлива

Госкорпорация «Росатом» запустила в эксплуатацию современный завод по изготовлению ядерного топлива для инновационного реактора БРЕСТ-ОД-300, что знаменует собой значимый шаг в области ядерных технологий, рассказали в среду в компании.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Росатом

«В Северске Томской области состоялся ввод в опытно-промышленную эксплуатацию модуля по фабрикации/рефабрикации ядерного топлива для инновационного реактора на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300. Это первый из трех объектов уникального в мировой атомной отрасли опытно-демонстрационного энергокомплекса IV поколения», — говорится в сообщении корпорации.

Энергокомплекс строится на территории Сибирского химического комбината, который входит в состав топливного дивизиона «Росатома». Проект является частью стратегической инициативы «Прорыв», направленной на развитие отечественной ядерной энергетики.

Новый завод оснащён современным автоматизированным оборудованием и уже произвел первые макетные топливные кассеты с таблетками из нитрида обедненного урана, специально разработанными для активной зоны реактора БРЕСТ-ОД-300. Все производственные участки завода успешно прошли тестирование, и на его территории функционируют четыре технологические линии: синтез топлива из урана и плутония, производство топливных таблеток, изготовление тепловыделяющих элементов и сборка топливных кассет.

Основной штат предприятия составит 250 высококвалифицированных специалистов. Уникальная технология производства нитридного уран-плутониевого топлива была разработана российскими учеными «Росатома». Экспериментальные тепловыделяющие сборки прошли успешные испытания.

В «Росатоме» отметили, что госкорпорация достигла значительного прогресса в сфере развития ядерных технологий IV поколения, что открывает новые горизонты для атомной энергетики в России и за ее пределами.

Тем временем ученые хотят узнать, как устроена Вселенная и почему в ней больше материи, чем антиматерии. Для этого они будут перемещать контейнер с антиматерией по Европе.