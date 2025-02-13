Новый Кинг-Конг: самый высокий водяной буйвол в мире

Рост водяного буйвола из Таиланда составляет 184 сантиметра, что на 50 сантиметров выше роста среднего роста животных этого рода. При рождении экземпляр получил имя Кинг-Конг, так как уже тогда был виден потенциал вырасти до невероятных размеров. Об этом пишет Oddity Central.