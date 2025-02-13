Новый Кинг-Конг: самый высокий водяной буйвол в мире

Водяные буйволы — одни из самых крупных парнокопытных млекопитающих из семейства полорогих. Но даже среди них есть одно животное, выделяющееся своим исключительным ростом.
Рост водяного буйвола из Таиланда составляет 184 сантиметра, что на 50 сантиметров выше роста среднего роста животных этого рода. При рождении экземпляр получил имя Кинг-Конг, так как уже тогда был виден потенциал вырасти до невероятных размеров. Об этом пишет Oddity Central.
Работник фермы, где обитает Кинг-Конг, рассказал, что животное очень дружелюбное. «Он как гигантский сильный щенок», — пошутил сотрудник.
Ранее на побережье Аляски выбросило огромного финвала длиной более 14 метров.