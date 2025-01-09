Новые законы России: изменения, вступившие в силу с 1 января 2025 года

В условиях изменений на рынке труда важно упростили доступ населения к актуальной информации о профессиях и возможностях трудоустройства. С вступлением в силу нового закона о занятости населения на единой цифровой платформе «Работа в России» появится справочник, содержащий информацию о востребованных на рынке труда профессиях. Также установлены новые правила выплаты пособий по безработице — оно будет выплачиваться ежемесячно при условии выполнения безработным гражданином индивидуального плана содействия занятости.