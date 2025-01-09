Новые законы России: изменения, вступившие в силу с 1 января 2025 года

Акцизы и налоги
В 2025 году проиндексировали акцизные ставки на этиловый спирт, крепкий алкоголь, сидр, медовуху, пиво и сладкие напитки. К тому же, увеличились акцизы на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил и на мотоциклы, а также на бензин и дизельное топливо.
Важные изменения коснулись и налоговой системы:
- введены новые налоговые льготы на медицинские нужды волонтеров;
- утверждены правила налогообложения доходов от криптовалют
- продлили налоговые льготы для производителей радиоэлектроники;
- с января 2025 года ввели прогрессивную шкалу НДФЛ.
Бюджет и социальные расходы
Утвержденный федеральный бюджет на 2025−2027 годы предусматривает доходы в размере 40,3 трлн рублей и расходы — 41,5 трлн рублей, что приводит к дефициту бюджета в 1,2 трлн рублей.
С 1 января инвалидам I группы и пенсионерам старше 80 лет начали выплачивать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 1200 рублей. Кроме того, возобновилась индексация пенсий работающим пенсионерам.
Образование и культура
Сфера образования также претерпела изменения, направленные на улучшение качества образования и доступности информации.
С 2025 года в России начал действовать Национальный словарный фонд — единый цифровой ресурс для проверки правильности написания слов и подбора синонимов. Оператором фонда выступает Минобрнауки России.
Занятость и работа
В условиях изменений на рынке труда важно упростили доступ населения к актуальной информации о профессиях и возможностях трудоустройства. С вступлением в силу нового закона о занятости населения на единой цифровой платформе «Работа в России» появится справочник, содержащий информацию о востребованных на рынке труда профессиях. Также установлены новые правила выплаты пособий по безработице — оно будет выплачиваться ежемесячно при условии выполнения безработным гражданином индивидуального плана содействия занятости.
Экология и ветеринария
С учетом актуальных экологических проблем и угроз здоровью животных, новые меры направлены на защиту окружающей среды и безопасность населения.
Транспортные средства, въезжающие в Россию из стран с вспышками болезней животных, теперь подлежат дезинфекции на границе. К тому же, установлена административная ответственность за несоблюдение обязательных требований в сфере оборота древесины.
Транспорт и туризм
В сфере туризма и транспорта введены новые правила, которые помогут улучшить качество услуг и безопасность населения. Эти изменения сделают путешествия более комфортными и организованными.
С 2025 года в России и Белоруссии заработал единый полис ОСАГО. А все объекты размещения туристов теперь подлежат обязательной классификации по «звездочной» системе, в том числе глэмпинги и кемпинги, горнолыжные трассы и пляжи.
Ранее в России предложили наказывать тюремным заключением за незаконную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.