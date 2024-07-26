Новые возможности для сбережений: социальные вклады и счета с 1 июля 2025 года

Кто может открыть социальный счет и вклад?
Эти финансовые продукты предназначены для граждан России, получающих социальную поддержку. Информация о назначении соцподдержки должна быть размещена на «Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере». Важно отметить, что у каждого человека может быть только один действующий социальный вклад или счет.
Социальный вклад
- Максимальная сумма: до 50 тысяч рублей.
- Гибкость: вклад можно пополнять и снимать деньги без снижения процентной ставки.
- Процентная ставка: максимальная по вкладам физлиц сроком до года в конкретном банке.
- Начисление и выплата процентов: ежемесячно.
- Срок вклада: один год с возможностью продления на еще один год, если владелец сохраняет право на социальную поддержку.
Социальный счет
Ещё один привлекательный продукт для граждан, получающих социальную поддержку, — социальный счет. На остаток средств на счете будут действовать следующие процентные ставки:
- До 50 тысяч рублей: не менее половины действующей ключевой ставки, установленной Банком России.
- Свыше 50 тысяч рублей: ставка, указанная в договоре социального счета.
Плюсом к этому, банки не будут взимать плату за обслуживание таких счетов и операции по ним в пределах 20 тысяч рублей в месяц.
Где можно будет открыть?
С 1 июля 2025 года социальные вклады и счета начнут предлагать системно значимые банки, то есть крупнейшие финансовые учреждения страны. Список таких банков можно найти на сайте Банка России. Остальные кредитные организации присоединятся к этой инициативе с 1 января 2027 года.
Эти новые финансовые продукты помогут многим гражданам России улучшить своё финансовое положение и обеспечить стабильность даже при небольшом доходе.
Нина Лютикова