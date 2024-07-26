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Новые возможности для сбережений: социальные вклады и счета с 1 июля 2025 года

Даже при небольшом доходе, важно иметь сбережения, которые могут приумножаться. С 1 июля 2025 года россиянам станет доступен новый инструмент для накоплений — социальные банковские вклады и счета на сумму до 50 тысяч рублей с выгодной процентной ставкой. Такой закон был подписан Президентом Владимиром Путиным.

Источник: Freepik

Кто может открыть социальный счет и вклад?

Эти финансовые продукты предназначены для граждан России, получающих социальную поддержку. Информация о назначении соцподдержки должна быть размещена на «Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере». Важно отметить, что у каждого человека может быть только один действующий социальный вклад или счет.

Социальный вклад

  • Максимальная сумма: до 50 тысяч рублей.
  • Гибкость: вклад можно пополнять и снимать деньги без снижения процентной ставки.
  • Процентная ставка: максимальная по вкладам физлиц сроком до года в конкретном банке.
  • Начисление и выплата процентов: ежемесячно.
  • Срок вклада: один год с возможностью продления на еще один год, если владелец сохраняет право на социальную поддержку.

Социальный счет

Ещё один привлекательный продукт для граждан, получающих социальную поддержку, — социальный счет. На остаток средств на счете будут действовать следующие процентные ставки:

  • До 50 тысяч рублей: не менее половины действующей ключевой ставки, установленной Банком России.
  • Свыше 50 тысяч рублей: ставка, указанная в договоре социального счета.

Плюсом к этому, банки не будут взимать плату за обслуживание таких счетов и операции по ним в пределах 20 тысяч рублей в месяц.

Где можно будет открыть?

С 1 июля 2025 года социальные вклады и счета начнут предлагать системно значимые банки, то есть крупнейшие финансовые учреждения страны. Список таких банков можно найти на сайте Банка России. Остальные кредитные организации присоединятся к этой инициативе с 1 января 2027 года.

Для удобства открыть социальный вклад или счет можно будет онлайн через портал «Госуслуги».

Эти новые финансовые продукты помогут многим гражданам России улучшить своё финансовое положение и обеспечить стабильность даже при небольшом доходе.

Нина Лютикова