Новые возможности для сбережений: социальные вклады и счета с 1 июля 2025 года

Даже при небольшом доходе, важно иметь сбережения, которые могут приумножаться. С 1 июля 2025 года россиянам станет доступен новый инструмент для накоплений — социальные банковские вклады и счета на сумму до 50 тысяч рублей с выгодной процентной ставкой. Такой закон был подписан Президентом Владимиром Путиным.