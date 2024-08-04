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Новые требования к пластиковым окнам: что изменилось с 1 августа

С 1 августа этого года начал действовать ГОСТ «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия». Эксперт объяснил, что изменилось с этой даты.

Источник: Unsplash / CC0

Новый документ заменил старый ГОСТ, который действовал 25 лет. С 1 августа 2024 года ужесточили требования к безопасности стеклопакетов, в частности, детской. Производителей теперь обяжут использовать специальную фурнитуру.

Кроме того, ужесточили требования к водонепроницаемости и звукоизоляции, рассказал Общественной службе новостей эксперт по строительным материалам Федор Васильев.

Примечательно, что новый ГОСТ не распространяется на уже установленные стеклопакеты, а также на навесные и выносные фасады, огнеупорное остекление и стекло, изготовленное по технологии триплекс.

Для простых жителей важны следующие технические требования к стеклопакетам:

  • наличие сертификата санитарной безопасности;
  • устойчивость к непогоде и перепадам температур;
  • требование выдерживать не менее 20 000 открываний и закрываний;
  • срок службы оконного блока должен составлять не менее 40 лет;
  • наличие звукоизоляции;
  • фурнитура должна иметь защиту от случайного открывания окна детьми;
  • герметичные соединения профиля;
  • водоотводы и отсутствие препятствий, например, неровностей и заусенцев, которые мешают воде свободно стекать через водоотводящие отверстия;
  • если окна монтируют на высоте более 20 метров, разрешается делать отверстия в полости между рамой и створкой, а также подрезать наружный уплотнитель на ширину до 10 сантиметров (это нужно для компенсации давления ветра и для того, чтобы избежать разрежения воздуха внутри профиля);
  • порог балконной двери, выполненной из ПВХ, должен быть сделан из алюминия, быть устойчивым к ржавчине и иметь высоту не более 20 миллиметров;
  • у балконной двери, выполненной из ПВХ, должно быть не менее чем два ряда уплотнителя.

Допускается использование вторичного сырья для изготовления окон.

Также в новом документе появились требования к упаковке. Например, летом она не должна быть герметичной, чтобы внутри температура не повышалась. Это может ухудшить состояние оконного блока.

Кроме того, в ГОСТе указано, что окна из ПВХ должны быть безопасны: не шататься, не выпадать и так далее.

Также прописан ряд запретов. Так, нельзя мыть окна щелочными, кислотосодержащими, абразивными составами и при температуре на улице −25 градусов. При такой погоде нельзя также оставлять створки в режиме проветривания дольше получаса.

Кроме того, не рекомендуется самим красить окна. Производителям советуют применять двухкомпонентную краску.

В ГОСТе также детально прописан процесс приемки оконных и балконных блоков в новостройке. К числу критических дефектов теперь относятся:

  • невозможность открыть или закрыть окно, недостаточное прилегание створки к раме;
  • сколы, поломки профиля, потеря герметичности;
  • прожоги, непроваренные участки и трещины;
  • разгерметизация, влага внутри стеклопакета;
  • следы коррозии;
  • отсутствие водоотводящих отверстий.

Если эксперты обнаружат такие дефекты, оконный блок пойдет под замену.

Ранее эксперты посоветовали не оставлять окно открытым на всю ночь.

Айгуль Сабитова