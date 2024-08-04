Новые требования к пластиковым окнам: что изменилось с 1 августа

Новый документ заменил старый ГОСТ, который действовал 25 лет. С 1 августа 2024 года ужесточили требования к безопасности стеклопакетов, в частности, детской. Производителей теперь обяжут использовать специальную фурнитуру.
Кроме того, ужесточили требования к водонепроницаемости и звукоизоляции, рассказал Общественной службе новостей эксперт по строительным материалам Федор Васильев.
Примечательно, что новый ГОСТ не распространяется на уже установленные стеклопакеты, а также на навесные и выносные фасады, огнеупорное остекление и стекло, изготовленное по технологии триплекс.
Для простых жителей важны следующие технические требования к стеклопакетам:
- наличие сертификата санитарной безопасности;
- устойчивость к непогоде и перепадам температур;
- требование выдерживать не менее 20 000 открываний и закрываний;
- срок службы оконного блока должен составлять не менее 40 лет;
- наличие звукоизоляции;
- фурнитура должна иметь защиту от случайного открывания окна детьми;
- герметичные соединения профиля;
- водоотводы и отсутствие препятствий, например, неровностей и заусенцев, которые мешают воде свободно стекать через водоотводящие отверстия;
- если окна монтируют на высоте более 20 метров, разрешается делать отверстия в полости между рамой и створкой, а также подрезать наружный уплотнитель на ширину до 10 сантиметров (это нужно для компенсации давления ветра и для того, чтобы избежать разрежения воздуха внутри профиля);
- порог балконной двери, выполненной из ПВХ, должен быть сделан из алюминия, быть устойчивым к ржавчине и иметь высоту не более 20 миллиметров;
- у балконной двери, выполненной из ПВХ, должно быть не менее чем два ряда уплотнителя.
Допускается использование вторичного сырья для изготовления окон.
Также в новом документе появились требования к упаковке. Например, летом она не должна быть герметичной, чтобы внутри температура не повышалась. Это может ухудшить состояние оконного блока.
Кроме того, в ГОСТе указано, что окна из ПВХ должны быть безопасны: не шататься, не выпадать и так далее.
Также прописан ряд запретов. Так, нельзя мыть окна щелочными, кислотосодержащими, абразивными составами и при температуре на улице −25 градусов. При такой погоде нельзя также оставлять створки в режиме проветривания дольше получаса.
Кроме того, не рекомендуется самим красить окна. Производителям советуют применять двухкомпонентную краску.
В ГОСТе также детально прописан процесс приемки оконных и балконных блоков в новостройке. К числу критических дефектов теперь относятся:
- невозможность открыть или закрыть окно, недостаточное прилегание створки к раме;
- сколы, поломки профиля, потеря герметичности;
- прожоги, непроваренные участки и трещины;
- разгерметизация, влага внутри стеклопакета;
- следы коррозии;
- отсутствие водоотводящих отверстий.
Если эксперты обнаружат такие дефекты, оконный блок пойдет под замену.
Ранее эксперты посоветовали не оставлять окно открытым на всю ночь.
Айгуль Сабитова