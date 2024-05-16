Новые скважины в Антарктиде помогут полярникам открыть неизвестные формы жизни

«Озеро Восток миллионы лет изолированно от внешнего мира. Поэтому оно наверняка содержит сведения о древней истории Земли. В частности, образцы осадков со дна озера, позволят узнать о геологии Антарктиды, об изменениях в ее климате и оледенении за последние 3−5 млн лет. И даже более. Также глубокое изучение водоема даст возможность установить микроорганизмы, которые, как предполагается, обитают в нем и окрестностях», — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией изменений климата и окружающей среды ААНИИ Владимир Липенков.