Новые скважины в Антарктиде помогут полярникам открыть неизвестные формы жизни

Одна из скважин обеспечит постоянный доступ к озеру Восток — самому крупному подледниковому водоему на Земле. Другая будет пробурена на Куполе B — макушке ледника над одной из возвышенностей Южного континента в 200 км от научной станции «Восток».
«Озеро Восток миллионы лет изолированно от внешнего мира. Поэтому оно наверняка содержит сведения о древней истории Земли. В частности, образцы осадков со дна озера, позволят узнать о геологии Антарктиды, об изменениях в ее климате и оледенении за последние 3−5 млн лет. И даже более. Также глубокое изучение водоема даст возможность установить микроорганизмы, которые, как предполагается, обитают в нем и окрестностях», — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник и заведующий лабораторией изменений климата и окружающей среды ААНИИ Владимир Липенков.
Он пояснил, что глубина новой скважины к озеру составит около 4 км, а диаметр будет 25 см. Она заменит предыдущую скважину и позволит ученым опустить в водные толщи спускаемые аппараты. С их помощью ученые будут наблюдать озеро на постоянной основе.
Также специалисты рассчитывают отобрать образцы осадочных пород. Эти пробы позволят узнать об изменениях в геологии, природе и погодных условиях Антарктиды за последние 3−5 млн лет. Вместе с тем ученые рассчитывают понять, существует ли жизнь в озере.
Бурение на Куполе B будет производится с целью получения информации о климатической истории Земли. Ученые считают, что лед в этом месте сохраняет в хронологическом порядке слои осадков, накопленных в течение 1,5 млн лет. Эти исследования, в частности позволят, определить причины перестройки климатической системы Земли, который произошел около 1 млн лет назад.