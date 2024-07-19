«Новые» скелеты в Помпеях свидетельствуют о еще одной катастрофе

Так, группа археологов проводила обширные раскопки в доме художников, когда обнаружила, что обрушение стен в доме не совсем соответствует последствиям извержения вулкана. Затем исследователи также обнаружили «новые» скелеты двух мужчин возрастом около 50 лет. У каждого были серьезные травмы, связанные с раздроблением костей. У одного из них — были переломы ребер, черепа, таза, конечностей и позвоночника. Он, вероятно, умер практически сразу.