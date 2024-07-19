«Новые» скелеты в Помпеях свидетельствуют о еще одной катастрофе

Разрушение древнего города Помпеи, вызванное извержением вулкана Везувий, произошло почти 2000 лет назад. Тогда почти все жители древнеримского города моментально погибли, а сам город и его культура на многие века погрузились под слой пепла. Однако недавно обнаруженные скелеты свидетельствуют о том, что в тот судный день, помимо извержения вулкана, произошло сильнейшее землетрясение, усугубившее последствия катастрофы.
Вулканолог Доменико Спариче из INGV-Обсерватории «Везувиано» в Италии считает, что сейсмичность во время извержения сыграла значительную роль в разрушении Помпей и, возможно, значительно повлияла на исход событий.
Так, группа археологов проводила обширные раскопки в доме художников, когда обнаружила, что обрушение стен в доме не совсем соответствует последствиям извержения вулкана. Затем исследователи также обнаружили «новые» скелеты двух мужчин возрастом около 50 лет. У каждого были серьезные травмы, связанные с раздроблением костей. У одного из них — были переломы ребер, черепа, таза, конечностей и позвоночника. Он, вероятно, умер практически сразу.
У второго скелеты были выявлены переломы правой ноги, обеих рук, черепа и таза, они также могли привести к немедленному летальному исходу. Но внимание исследователей привлекло то, что скелеты мужчины были найдены «скрюченными» — руки были закинуты за голову, как будто в защитной позе, — а прямо над ними виднелись слабые следы круглого предмета. Похоже, мужчины знали, что падающая каменная кладка грозит неминуемой опасностью.
Более того, оба скелета были найдены не погребенными под вулканической пемзой, а, напротив, лежащими поверх нее. Это позволяет предположить, что мужчины пережили первую фазу извержения, но были убиты обвалившейся каменной кладкой в ходе землетрясения.
Ранее историк рассказал, как пережившие катастрофу помпейцы сбежали и жили в других городах империи.
Кристина Корчанова