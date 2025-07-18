Танкерная ловушка: как Россия использует новые санкции ЕС себе во благо

Страны Европейского союза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России. Рестрикции вводят в отношении российской энергетической отрасли и нескольких других сфер.
— Мы усилим давление на российскую военную промышленность и китайские банки, которые позволяют обходить санкции, а также блокируем экспорт технологий, используемых для беспилотников, — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своих социальных сетях.
Ограничения затронут газопроводы «Северный поток», 105 танкеров, которые, как считают в Брюсселе, относятся к так называемому российскому теневому флоту, два десятка банков, Российский фонд прямых инвестиций. Кроме того, снижается потолок цен на российскую нефть. Теперь покупатели смогут приобрести черное золото из России максимум за 47,6 доллара за баррель.
— Новые ограничения ЕС — это скорее спектакль, чем стратегия: ярко, громко, дорого и абсолютно бесполезно против реальности глобального рынка. Средняя цена Urals в июне была 58,9 доллара, а текущая Brent уверенно держится выше 70 долларов. Новый «потолок» теперь будет плавать, что добавляет бюрократической элегантности совершенно неработающей идее. Теоретическое снижение дохода на 12,5 доллара за баррель разобьется о реальность диверсифицированных рынков и схем с неевропейскими партнерами, — объяснил в разговоре с ВФокусе Mail управляющий директор компании «РусЭнергоПроект» Максим Канищев.
Эксперт отмечает, что очередной пакет санкций будет работать в интересах России. Это касается технологических возможностей России в части логистики, страхования, постройки и обслуживания судов, создания альтернатив SWIFT и многого другого. А вот европейцы опять пострадают, потому что нефтепродукты, поступающие на рынок ЕС, производятся из российского сырья, но шли они с наценкой.
— Нефти из России в Европе меньше не станет, но теперь конечная цена всех продуктов для жителей еще больше вырастет. ЕС рубит сук, на котором сидит, в надежде, что его щепки поцарапают экономику России, — заключил Канищев.