Танкерная ловушка: как Россия использует новые санкции ЕС себе во благо

— Новые ограничения ЕС — это скорее спектакль, чем стратегия: ярко, громко, дорого и абсолютно бесполезно против реальности глобального рынка. Средняя цена Urals в июне была 58,9 доллара, а текущая Brent уверенно держится выше 70 долларов. Новый «потолок» теперь будет плавать, что добавляет бюрократической элегантности совершенно неработающей идее. Теоретическое снижение дохода на 12,5 доллара за баррель разобьется о реальность диверсифицированных рынков и схем с неевропейскими партнерами, — объяснил в разговоре с ВФокусе Mail управляющий директор компании «РусЭнергоПроект» Максим Канищев.