Депутат: что изменит закон о рекламе энергетиков, от которых болеют дети

С 1 марта 2026 года реклама энергетических напитков в России будет подчинена строгим правилам. Госдума окончательно одобрила поправки в закон «О рекламе», устанавливающие жесткие требования к продвижению тонизирующих напитков. Согласно новым нормам, рекламные ролики должны содержать предупреждение о вреде для здоровья продолжительностью не менее 5 секунд, в радиорекламе — 3 секунды, а в статичной рекламе предупреждение должно занимать не менее 7% площади. Полностью запрещены упоминания о БАДах и витаминах, а также любые намеки, рассчитанные на целевую аудиторию из числа несовершеннолетних.