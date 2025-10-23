Популярные темы
Депутат: что изменит закон о рекламе энергетиков, от которых болеют дети

Госдума приняла закон, ужесточающий рекламу энергетических напитков. С 1 марта 2026 года все рекламные ролики и баннеры должны будут содержать предупреждения о вреде для здоровья. В них будет запрещено упоминать БАДы и витамины, а также обращаться напрямую к подросткам. Почему эти меры необходимы и как они помогут защитить молодежь, ВФокусе Mail рассказала председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Дарья Баева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Новые требования

С 1 марта 2026 года реклама энергетических напитков в России будет подчинена строгим правилам. Госдума окончательно одобрила поправки в закон «О рекламе», устанавливающие жесткие требования к продвижению тонизирующих напитков. Согласно новым нормам, рекламные ролики должны содержать предупреждение о вреде для здоровья продолжительностью не менее 5 секунд, в радиорекламе — 3 секунды, а в статичной рекламе предупреждение должно занимать не менее 7% площади. Полностью запрещены упоминания о БАДах и витаминах, а также любые намеки, рассчитанные на целевую аудиторию из числа несовершеннолетних.

Нарушителей ждут штрафы от 2 до 2,5 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для юридических по части 1 статьи 14.3 КоАП. Эти меры дополняют действующий с марта 2025 года запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним со штрафами до 50 тысяч рублей для граждан и 500 тысяч рублей — для компаний.

Инициатива Минздрава, усиленная ко второму чтению, получила веские научные обоснования. Согласно данным Роспотребнадзора, половина российских подростков в возрасте 13−17 лет хотя бы раз пробовали энергетики. За 2023−2024 годы в России зафиксирован 12% рост заболеваний легких, связанных с потреблением таких напитков, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Международные исследования подтверждают, что у детей регулярное потребление энергетиков вызывает бессонницу (35,4%), стресс (35,4%) и депрессивные состояния (23,1%). У взрослых частыми последствиями становятся нарушения сна (24,7%), тремор рук (29,8%) и гастроэнтерологические расстройства (21,6%).

Высокое содержание сахара в энергетиках связывают с повышенным риском развития ишемической болезни сердца, диабета 2-го типа и почечной недостаточности. Кроме того, тонизирующие компоненты могут взаимодействовать с лекарственными препаратами, изменяя их эффект.

Мина замедленного действия

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова убеждена, что энергетические напитки представляют серьезную угрозу для здоровья подростков.

«Энергетики, обещающие суперсилу и бодрость, на деле — мина замедленного действия для юного организма. Кофеин, таурин, сахар в ударных дозах — прямой путь к проблемам с сердцем, сном и психикой», — заявила депутат, комментируя новые законодательные инициативы.

Лантратова считает, что предупреждения о вреде должны занимать значительное место в рекламе, поскольку «реклама — магия образа, эмоциональный крючок, который цепляет подсознание». Она привела в пример данные, согласно которым после введения устрашающих изображений на пачках сигарет курильщики на 40% реже стали демонстрировать пачки в общественных местах.

Как подчеркнула парламентарий, запрет продаж для несовершеннолетних и предупреждения в рекламе — взаимодополняющие меры. «Запрет бьет по возможности, а предупреждение — по желанию», — пояснила Лантратова. При этом она признала существование обходных путей.

«Ребенок может купить другие пищевые продукты со стимулирующими компонентами — энергетические батончики, мороженое, гели, порошки, спортпит. Минздрав и Роспотребнадзор прямо называют такие продукты потенциально опасными для детей и подростков. Риск для нервной и сердечно-сосудистой систем, гиперактивность, тревожность, нарушения сна. Изучив эту проблематику совместно с Минздравом и Роспотребнадзором, решили, что необходимо разработать национальные стандарты и внести изменения в техрегламенты, чтобы закрыть эти лазейки», — заключила она.

Депутат сообщила о создании в Госдуме рабочей группы по обороту продукции с тонизирующими компонентами и допустила возможность дальнейшего ужесточения мер.

«Если мониторинг покажет, что предупреждений недостаточно и реклама продолжает попадать к детям, мы будем обсуждать усиление мер — от запрета таргетированной рекламы до полного запрета рекламы отдельных категорий», — добавила она.

