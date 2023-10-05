Новые правила. Владельцам коттеджей и дач придется скинуться на общие нужды

С 1 октября в России вступили в силу изменения в Гражданском кодексе, которые коснулись общего имущества собственников недвижимости. Теперь любые решения по общественным объектам в коттеджных и дачных поселках будут приниматься только на общем собрании. Адвокат Дмитрий Повный объяснил, что еще изменится для владельцев недвижимости.

Тем, у кого есть в собственности дачи или коттеджи, придется жить по новым правилам. В России взялись за наведение порядка в общем имуществе. Несколько лет назад это было сделано в многоквартирных домах, благодаря чему был положен конец многим спорам и злоупотреблениям. Большинство людей уже понимает, что такое общедомовые нужды и почему за них должен заплатить каждый из владельцев. Примерно то же самое происходит теперь с гаражами, дачными участками и коттеджами.

По словам адвоката Дмитрия Повного, закон будет иметь два основных последствия для владельцев этой недвижимости. Первое: по общему правилу решать все вопросы о пользовании, владении и распоряжении общим имуществом будут через общее собрание большинством голосов. Каждый собственник сможет получить информацию об итогах таких собраний.

«Теперь законодатель сделал шаг в сторону унификации механизмов правового регулирования, по аналогии с СНТ. Теперь для собственников важным фактором станет участие в проведении собраний и волеизъявления на них. Кроме того, возрастет фактор ответственности собственников за выбор состава управляющих органов, которые будут выносить на повестку общего собрания ключевые вопросы по содержанию общего имущества», — говорит эксперт.

Второе изменение: оплачивать расходы на содержание общих территорий и объектов тоже придется сообща, будь то установка скамеек, детской площадки или новой парковки. Размер финансового вклада будет зависеть от его доли в праве на общее имущество: чем выше доля, тем выше платеж. Также владельцы коттеджей и дач в поселках смогут на законных основаниях воздействовать на «уклонистов», отказывающихся вносить свою лепту в общее дело. Если из-за действий одного из собственников возникли допрасходы на содержание имущества, он будет обязан их оплатить.

«Ранее при отсутствии централизованного регулирования нередко возникали ситуации злоупотребления со стороны отдельных собственников — например, уклонявшихся от участия в содержании общего имущества. Думаю, стоит положительно оценить стремление законодателя устранить очередную сферу общественной жизни, в функционировании которой имелись явные правовые пробелы», — заключает адвокат.