Новые правила въезда в Таиланд для россиян: что нужно знать

— Все достаточно легко и просто. Пишутся фамилии, имя, отчество, дата рождения, откуда вы прилетаете, серийный номер паспорта, сколько вы планируете пробыть в Таиланде и место, где вы будете находиться в стране. Автоматически формируется номер, вы указываете свое гражданство, потому что для россиян, по сути, действует безвизовый въезд в Таиланд. Получаете официальное разрешение на въезд. Эту систему используют многие страны, например Мальдивы и Индонезия, — рассказал собеседник «ВМ».