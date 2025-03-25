Новые правила и экзамены. Что изменится для водителей с 1 апреля

Новые правила
1 апреля прошлого года в стране вступил в силу закон № 313-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона “О безопасности дорожного движения”». Согласно ему, россияне, у которых есть иностранное водительское удостоверение, иностранные граждане и резиденты могут поменять свои права на российские в течение 12 месяцев и без экзаменов.
Однако 1 апреля 2025 года этот упрощенный порядок перестанет действовать. После этого для получения прав российского образца снова нужно будет сдавать экзамен, пишет РИАМО.
Кому нужно менять иностранное водительское удостоверение на российское
Пользоваться зарубежными правами россиянам можно в течение 12 месяцев после пересечения границы при возвращении в РФ или до 1 апреля этого года, если до 1 апреля 2024 года человек жил в стране. Через год иностранные права становятся недействительными. Например, если человек въехал в страну в сентябре 2024 года, то права он может поменять до сентября 2025 года. А если он жил в России с марта 2024 года, то срок продлевается до 1 апреля 2025 года. Если это иностранец, получивший вид на жительство или гражданство, срок получения водительских прав отсчитывается с момента получения нового статуса.
Тем, кто будет менять права после 1 апреля 2025 года, нужно будет сдавать экзамен. Кроме того, дополнительно сдавать на права должны водители, чьи удостоверения не соответствуют Венской конвенции и категориям транспорта, установленным в РФ.
Если у иностранца нет вида на жительство или гражданства России, документ он может не менять. Такие люди могут пользоваться транспортом на основании как иностранных национальных прав и международных иностранных водительских удостоверений, так и российских ВУ. Однако это правило действует, только если иностранные права выпустила одна из стран, подписавших Венскую конвенцию, или если это водители из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Людям из других стран надо иметь и оригинал, и заверенный перевод своих ВУ.
Как будет проходить экзамен
Процедура будет такой же, какой она была до 1 апреля прошлого года. Так, для замены прав нужно будет сдавать теоретический и практический экзамены. Срок на замену документа зависит от категории водителя:
- для иностранцев, у которых на 1 апреля 2025 года исполнится год с момента разрешения на временное проживание, получения ВНЖ или гражданства России, — три недели;
- для граждан РФ, которые получали иностранные права в период длительного нахождения за границей — один год с момента первого въезда в Россию.
Какие грозят штрафы
Если срок действия иностранных водительских прав истек, а человек не заменил их на российские, то они считаются недействительными. Ему запретят водить машину, и он заплатит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
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