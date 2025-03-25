Новые правила и экзамены. Что изменится для водителей с 1 апреля

Пользоваться зарубежными правами россиянам можно в течение 12 месяцев после пересечения границы при возвращении в РФ или до 1 апреля этого года, если до 1 апреля 2024 года человек жил в стране. Через год иностранные права становятся недействительными. Например, если человек въехал в страну в сентябре 2024 года, то права он может поменять до сентября 2025 года. А если он жил в России с марта 2024 года, то срок продлевается до 1 апреля 2025 года. Если это иностранец, получивший вид на жительство или гражданство, срок получения водительских прав отсчитывается с момента получения нового статуса.