Новые правила ЕГЭ вступят в 2024 году: что изменилось, как пересдать

Рособрнадзор работает над организацией пересдачи ЕГЭ в основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Пересдач в досрочный период не запланировано, уточнили там.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать пересдачу ЕГЭ в соответствии с посланием президента России в основной период, который начинается 23 мая», — говорится в сообщении.
До старта основного периода сдачи ЕГЭ остается менее двух с половиной месяцев, а досрочный начинается 22 марта. По данным Рособрнадзора, экзамен в этом году будут сдавать около 700 тыс. человек. Выпускников ожидают изменения, в частности, появилась возможность пересдать экзамен до конца приемной кампании.
РБК Life выяснил, к каким нововведениям уже необходимо готовиться школьникам, когда пройдут выпускные экзамены в этом году, а также стоит ли ждать серьезных изменений в ближайшее время.
Появление ЕГЭ
23 года назад, 16 февраля 2001 года, вышло постановление правительства N119 «Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена». Инициатором введения Единого государственного экзамена выступил Владимир Филиппов, возглавлявший министерство образования с 1998 по 2004 годы.
С помощью ЕГЭ планировали бороться с коррупцией в сфере образования, а также уравнять возможности выпускников. Эксперимент стартовал в том же 2001 году. Первыми участниками стали выпускники из республик Чувашия, Марий Эл, Якутия, Самарской и Ростовской областей. Тогда экзамен в новом формате написали более 30 тыс. школьников.
К 2006 году ЕГЭ сдавали уже около 950 тыс. школьников из 79 регионов, а результаты принимали более тысячи вузов. Обязательным экзамен стал в 2009 году, когда вступили в силу поправки в закон «Об образовании». Теперь условием для получения аттестата стало успешное прохождение тестирования по русскому языку и математике.
После массовых утечек заданий в 2013 году для каждого часового пояса были разработаны свои варианты. Выпускники сдавали ЕГЭ уже под наблюдением видеокамер.
Первые значительные изменения произошли в 2015 году. ЕГЭ по иностранным языкам обзавелся устной частью, а допуском к экзамену стало итоговое сочинение. Задания с возможностью выбрать ответ значительно сократили. Выпускники получили право выбирать, какую математику сдавать: базовую, которая необходима, чтобы получить аттестат, или профильную — для поступления в вузы.
ЕГЭ в 2024 году
Расписание
В 2024 году основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 1 июля, досрочный — с 22 марта по 22 апреля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.
Основной период откроют экзамены по географии, литературе и химии — 23 мая. Экзамен по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней — 31-го.
ЕГЭ по обществознанию запланировано на 4 июня, по истории и физике — 10 июня, по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам — 13 июня. Для ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам предусмотрено по два дня. Экзамен по информатике назначен на 7 и 8 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам — на 17 и 18 июня.
Изменения.
С этого года выпускники смогут пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах. С таким предложением выступил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он пояснил, «механизм ЕГЭ должен совершенствоваться».
В Рособрнадзоре сообщили, что такая возможность появится уже в этом году. Для пересдачи предмета выпускнику нужно будет подать заявление, пояснила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова в интервью ТАСС.
«Вы сдали ЕГЭ и почувствовали, что по одному из предметов вы знали лучше, но вот не смогли сдать так, как хотелось бы. Вы пишете заявление, выбираете предмет, отказываетесь от тех результатов, которые вы получили, и, пожалуйста, в резервный день выпускник сдает дополнительно экзамен еще раз по этому же предмету», — сказала депутат.
11 марта в Рособрнадзоре сообщили, что в ближайшее время внесут упомянутые поправки в регламент и расписание ЕГЭ. Там напомнили, что выпускники смогут воспользоваться возможностью пересдать только один предмет. Говорить же о расширении до нескольких дисциплин пока преждевременно".
Отмена ЕГЭ
С момента введения ЕГЭ ведется постоянная полемика о необходимости проводить экзамены в этом формате. Одни критикуют его за «тесты-угадайки», другие за то, что обучение в выпускных классах превращается в «натаскивание на ЕГЭ».
Регулярно появляются предложения отменить ЕГЭ. Одно из последних прозвучало от депутатов партии ЛДПР. Они предложили предоставить выпускникам право выбрать между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.
В Рособрнадзоре не видят причин для отмены ЕГЭ. Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что замечаний экспертов по поводу объективности проведения Единого государственного экзамена нет и сейчас экзамен «проходит объективно».
Музаев заявил, что с 2013—2014 года не было ни одной утечки и что контроль за проведением экзамена только усиливается. До 2013 года «на экзаменах происходило форменное безобразие» в виде утечек и списываний, признал он. Большинство противников ЕГЭ не предлагают альтернативы этому формату, считает глава Рособрнадзора.
В Минпросвещения считают, что за последнее время было многое сделано для усовершенствования ЕГЭ. Там привели как пример отказ от тестовой части.
«Сегодня в заданиях ЕГЭ нет “угадайки”, когда из заданных ответов нужно выбрать правильный, очень много творческих заданий. Фактически это сегодня письменный экзамен, который проходит объективно и который дает возможность выпускнику сдать экзамен там, где он проживает, направить документы в пять вузов и поступить в тот или иной вуз. Это очень удобно. Не надо, как было, сдавать пять-шесть экзаменов в школе и затем три-четыре экзамена в вузе», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
Инициатива об отмене обязательной ЕГЭ вызывает много вопросов, считает учитель русского языка и права, член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Сейчас все учителя, по крайней мере старших классов, работают именно над подготовкой для сдачи ЕГЭ. Для того, чтобы изменить это, необходимо менять методики, менять содержание уроков, менять очень многое. Так что, если этот законопроект превратится в закон, то вопрос, сколько лет будет дано на реализацию этого. Очевидно, что нельзя такое дело вводить с будущего года или даже с 26-го. От экзаменов зависит вообще во многом все функционирование и все содержание образования. Я надеюсь, что это будет сделано максимально мягко.
По последним данным, почти две трети россиян (63%) отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить, следует из опроса портала Superjob. В поддержку ЕГЭ высказались 17% опрошенных. Его противников больше среди респондентов старше 45 лет (73%). Положительно о ЕГЭ чаще отзывались порошенные моложе 34 лет (23%).