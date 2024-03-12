Новые правила ЕГЭ вступят в 2024 году: что изменилось, как пересдать

«Вы сдали ЕГЭ и почувствовали, что по одному из предметов вы знали лучше, но вот не смогли сдать так, как хотелось бы. Вы пишете заявление, выбираете предмет, отказываетесь от тех результатов, которые вы получили, и, пожалуйста, в резервный день выпускник сдает дополнительно экзамен еще раз по этому же предмету», — сказала депутат.