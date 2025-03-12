Новые правила для самокатов: что хотят изменить и что уже вступило в силу этой весной

С 2025 года арендовать электросамокат пользователи могут только после того, как с помощью учетной записи на портале mos.ru пройдут верификацию через сервис Mos ID. Пользоваться арендованным СИМ можно с 18 лет. При этом выезжать за пределы зоны работы сервиса запрещается. Допускается катание детей до 7 лет, но только под присмотром взрослых. Дети от 7 до 14 лет могут пользоваться СИМ самостоятельно, но только в специально разрешенных зонах.