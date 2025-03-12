Новые правила для самокатов: что хотят изменить и что уже вступило в силу этой весной

Новые изменения, вступившие в силу в этом году
С 2025 года арендовать электросамокат пользователи могут только после того, как с помощью учетной записи на портале mos.ru пройдут верификацию через сервис Mos ID. Пользоваться арендованным СИМ можно с 18 лет. При этом выезжать за пределы зоны работы сервиса запрещается. Допускается катание детей до 7 лет, но только под присмотром взрослых. Дети от 7 до 14 лет могут пользоваться СИМ самостоятельно, но только в специально разрешенных зонах.
При выезде из жилых зон, пересечении дорог вне перекрестков и при движении рядом с пешеходами самокатчики обязаны уступать дорогу. Езда на одном самокате вдвоем запрещается. Нарушителям грозит штраф в размере 800 рублей.
Что хочет добавить Минтранс.
Согласно инициативе Минтранса, пользователям СИМ могут запретить требовать от пешеходов пропустить их, в том числе с помощью звукового сигнала. Поправки также призваны прояснить различие между СИМ, велосипедом и мопедом.
Документ предлагает запретить передвижение на СИМ более одного человека (вне зависимости от конструкции), а также квалифицировать пользователей такого транспорта как водителей транспортных средств и наделить их соответствующими обязанностями и ответственностью.
Также Минтранс выступил за инициативу введения возрастных ограничений на вождение электросамокатов и других СИМ, а именно предложил поднять планку возраста, с которого разрешено их использование, до 16 лет. Документ предлагает ограничить скорость движения СИМ до 10 километров в час при сближении с пешеходами и регулировать их использование в местах возможного внезапного появления пешеходов — арок и углов зданий.
Инноваций не будет
Автоюрист Лев Воропаев объяснил, что электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности с мощностью двигателя более 250 ватт уже приравниваются к транспортным средствам, а лица, ими управляющие, — к водителям. Поэтому в области признания СИМ транспортными средствами не будет каких-либо инноваций.
— Что касается снижения скорости при приближении к пешеходам и использования сигналов — очевидно, пока нет системы регистрации и идентификации водителя, управляющего СИМ, наказывать его за несоблюдение этих требований будет затруднительно, — считает эксперт.
Перевозка на СИМ более чем одного лица уже запрещена и наказывается штрафом, поэтому данная мера также не станет новинкой.
— Но в любом случае, исходя из того, что у нас статистика в отношении использования СИМ ежегодно растет, необходимо ужесточать требования к правилам управления СИМ и их водителям, — заключил Воропаев.
В октябре на совещании в правительстве было решено, что необходимо повысить минимальный возраст для пользователей самокатов и других индивидуальных средств передвижения до 16 лет, а также обязать их получать права на эти транспортные средства и запретить передвигаться по тротуарам и проезжей части.