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Новые поиски загадочно пропавшего самолета рейса MH370 начались у берегов Австралии

У западного побережья Австралии начались новые поиски пропавшего в 2014 году самолета Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего из Куала-Лумпура в Пекин. Поисками пропавшего лайнера займется британская компания Ocean Infinity.

Там уточнили, что площадь поиска составит около 15 тысяч квадратных километров.

— Однако этот процесс будет осложнен рельефом дна океана на глубине нескольких километров, включая подводные скалы и вулканы, — говорится в материале телеканала 9News.

В марте прошлого года сообщалось, что малайзийские власти обратились за помощью к компании по производству морских роботов Ocean Infinity из Техаса для поисков пропавшего Boeing.

В марте 2014 года бесследно исчез самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Самолет исчез с экранов радаров через 40 минут после вылета из начальной точки. При этом он находился в воздухе еще около семи часов.