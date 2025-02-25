Новые поиски загадочно пропавшего самолета рейса MH370 начались у берегов Австралии

Там уточнили, что площадь поиска составит около 15 тысяч квадратных километров.
— Однако этот процесс будет осложнен рельефом дна океана на глубине нескольких километров, включая подводные скалы и вулканы, — говорится в материале телеканала 9News.
В марте прошлого года сообщалось, что малайзийские власти обратились за помощью к компании по производству морских роботов Ocean Infinity из Техаса для поисков пропавшего Boeing.
В марте 2014 года бесследно исчез самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Самолет исчез с экранов радаров через 40 минут после вылета из начальной точки. При этом он находился в воздухе еще около семи часов.