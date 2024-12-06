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Новые изменения в больничных: чего ждать в 2025 году

С 1 сентября 2025 года Минздрав России введет новые правила оформления больничных листов.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com/CC0

Больничный лист, или листок нетрудоспособности выдается медицинским учреждением и подтверждает временную недееспособность работника по состоянию здоровья. Они играют важную роль в системе социального обеспечения, заботясь о финансовой защите работников в периоды, когда они нуждаются в лечении.

Документ позволяет гражданам получать выплаты от Фонда социального страхования (ФСС) на время, когда они не могут выполнять свои трудовые обязанности из-за болезни.

Оформление больничного листа имеет несколько важных аспектов.

  1. Правовая защита. Оформляя больничный, работник получает законное право на отсутствие на работе без потери заработной платы. Это позволяет избежать конфликтов с работодателем и защищает права работника.
  2. Финансовая поддержка. На основании больничного листа работник имеет право на финансовые выплаты. Эти деньги помогают покрыть расходы на лечение и поддерживать финансовую стабильность семьи.
  3. Статистика и анализ. Больничные помогают государству вести статистику заболеваемости и разрабатывать стратегию в области здравоохранения. Это, в свою очередь, может способствовать улучшению медицинских услуг и профилактики заболеваний.

Новое положение о больничных

Согласно новым правилам оформления больничного, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года, будут введены изменения в порядок выдачи больничных листов для граждан, которые часто сталкиваются с болезнями.

1. Ограничение срока больничного

Граждане, у которых в течение полугода было зафиксировано четыре и более случая нетрудоспособности, получат больничный лист только на срок до трех дней. Это нововведение вызвано стремлением сократить длительность больничных у часто болеющих людей.

2. Роль врачебной комиссии

Продлить больничный лист будет возможно только по решению врачебной комиссии. Это подразумевает более тщательное рассмотрение случая пациента, что может привести к более разумному использованию ресурсов здравоохранения.

3. Исключения из нововведения

Новое правило не будет касаться больничных по уходу за членами семьи, медицинской реабилитации или случаев, связанных с социально значимыми заболеваниями и проведением заместительной почечной терапии. Это значит, что наиболее уязвимые категории граждан по-прежнему смогут получать необходимую медицинскую поддержку.

В целом, инициативы властей направлены на то, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания и обеспечить поддержку тем, кто в ней нуждается, сохраняя при этом баланс между правами граждан и потребностями системы здравоохранения.

Безработным гражданам больничные листы и соответствующие выплаты не полагаются. ВФокусе ранее рассказал, какие существуют исключения в системе их выдачи.