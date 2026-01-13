Новые генетические тесты для родителей стали бесплатными

Бесплатно пройти такую диагностику по государственной программе смогут пары с высоким риском рождения детей с наследственными болезнями. Это, например, носители известных генетических мутаций или хромосомных аномалий. Кроме того, право на эту помощь получат родители, у которых уже есть дети с заболеваниями, выявленными в ходе расширенного неонатального скрининга. Теперь они смогут при планировании следующей беременности использовать высокотехнологичные тесты в рамках обязательного медицинского страхования, чтобы снизить риск повторения ситуации.