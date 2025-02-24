Новые двигатели помогут освоить «сверхнизкий космос», заявил разработчик

«Нам говорили, что вы никогда не зажжете плазму в вакууме без дополнительного рабочего тела (топлива — ред.), мы зажгли. После этого нам заявили — хорошо, плазму вы зажгли, но никогда не сформируете ионный пучок. Мы показали сформированный ионный пучок при включенном ускорителе в вакууме без дополнительного рабочего тела. Тогда нам сказали, что все равно это не двигатель, вы никогда не создадите тягу», — заявил Темкин.