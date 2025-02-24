Новые двигатели помогут освоить «сверхнизкий космос», заявил разработчик

РИА Новости ознакомилось с технологией компании, создающей реактивную тягу с помощью ионизированных частиц молекул остаточной атмосферы.
«Нам говорили, что вы никогда не зажжете плазму в вакууме без дополнительного рабочего тела (топлива — ред.), мы зажгли. После этого нам заявили — хорошо, плазму вы зажгли, но никогда не сформируете ионный пучок. Мы показали сформированный ионный пучок при включенном ускорителе в вакууме без дополнительного рабочего тела. Тогда нам сказали, что все равно это не двигатель, вы никогда не создадите тягу», — заявил Темкин.
По его словам, для демонстрации наличия тяги специалисты компании создали несколько способов ее визуализации, в том числе с помощью мишени с термобумагой и рычажных весов, помещенных в вакуумную камеру за двигателем. В камере были созданы условия, соответствующие высоте орбиты до 200 километров.
«Мишень и весы облучаются плазменной струей от двигателя. Эти способы помогли наглядно показать наличие тяги и оценить ее величину. Никто в мире подобных результатов не получил. Если есть тяга, значит, это двигатель, который, конечно, нужно дорабатывать с производителем спутников», — сказал Темкин.
По его словам, «низколеты» с атмосферным ионным двигателем будут обладать рядом преимуществ — они значительно дешевле спутников, работающих на более высоких орбитах, они легче и имеют меньшие габариты.
Кроме того, время прохождения сигнала от такого аппарата до пользователя будет на миллисекунды меньше, чем у спутников, работающих на высотах около 500 километров, например у группировки Starlink.
В «ЭКИПО» отметили, что снижение времени задержки сигнала со спутников становится более актуальным в связи быстрым развитием интернета вещей и онлайн-обработки платежей при проведении транзакций.
«Уменьшение задержки на несколько миллисекунд позволит низкоорбитальным системам спутниковой связи конкурировать с наземными высокоскоростными каналами передачи данных», — заключил Темкин.