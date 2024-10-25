Новые древние артефакты нашли на Куликовом поле

Продолжились археологические изыскания на месте сражения 1380 года на самом Куликовом поле. Группа археологов под руководством Артема Крухмаля вела раскопки севернее деревни Хворостянки. В этом месте ранее полноценные исследования не проводились, лишь при помощи металлодетектора. Тогда найти ничего не удалось, но этот сезон принес несколько интересных вещей датированных годом битвы.
«Сейчас же мы сделали три находки, которые можно отнести к периоду Куликовской битвы», — сообщил в разговоре с журналистами Крухмаль.
В частности, была найдена пятка копья — металлическая нашлепка на нижнюю часть древка, который помогал не утопить его в землю при упоре для отражения конного нападения.
Шли работы и на месте Судбищенской битвы в Орловской области. Напомним, точное место сражения русского отряда с войсками хана Давлет Гирея 1555 года было установлено не так давно. Вот уже третий год здесь идут активные исследования. За это время археологами было найдено более полутора тысяч артефактов.
В этом полевом сезоне найдены круглые крымские стремена, части подков для тягловых лошадей, металлические части упряжи.
Обнаружены 12 видов наконечников стрел, изготовленных по технологии штамповки. Судя по форме, они предназначались для ведения залпового огня. Так как нашлись они на месте татарского стойбища, то огонь, скорее всего, вели русские воины.
В настоящее время все находки переданы в лаборатории, а затем они отправятся в музеи и пополнят экспозиции истории русского оружия.