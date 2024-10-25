Новые древние артефакты нашли на Куликовом поле

Шли работы и на месте Судбищенской битвы в Орловской области. Напомним, точное место сражения русского отряда с войсками хана Давлет Гирея 1555 года было установлено не так давно. Вот уже третий год здесь идут активные исследования. За это время археологами было найдено более полутора тысяч артефактов.