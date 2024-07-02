Новую экранизацию драмы «Эммануэль» покажут в России в октябре

Впервые книгу французской писательницы Эммануэль Арсан (настоящее имя Марайя Бибид) про Эммануэль экранизировали в 1974 году, но российский зритель увидел эту картину намного позже. Эротическая драма стала культовой и очень успешной. Как призналась Одри Диван в интервью Deadline, оригинальную картину, вышедшую до ее рождения, она целиком не смотрела. Для нее первоисточником истории про Эммануэль стала именно книга.