Новую экранизацию драмы «Эммануэль» покажут в России в октябре

В Сети 2 июля состоялась премьера трейлера новой экранизации одноименной книги Эммануэль Арсан «Эммануэль». Мировая премьера эротической драмы пройдет на кинофестивале в Сан-Себастьяне — она станет фильмом церемонии открытия смотра 20 сентября.
Французская кинокомпания Pathe выпустит фильм в прокат 25 сентября. Также картина выйдет в официальный российский прокат — об этом еще в конце декабря 2023 года сообщила компания «Наше кино». А сегодня там назвали дату старта российского кинопроката — 31 октября.
Главную роль сыграла французская актриса Ноэми Мерлан, получившая широкую известность после выхода фильма «Портрет девушки в огне». Также она снялась в черно-белой драме «Париж, 13-й округ», криминальной комедии «По правилам и без» и драме «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли. Изначально на эту роль утвердили Леа Сейду, но она покинула проект.
Также в фильме снялись Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв», «Разрисованная вуаль»), Уилл Шарп («Белый лотос»), Джейми Кэмпбелл Бауэр («Очень странные дела», «Фантастические твари и где они обитают»), Чача Хуан («Бумажный дом», «Жажда мести») и другие.
Режиссером картины стала Одри Диван, работавшая ранее над фильмом «Событие». Эта лента получила главный приз на Венецианском кинофестивале 2021 году. «Эммануэль» — третья работа Одри Диван в качестве постановщика и первый фильм, который она сняла на английском языке. Сценарий написала Ребекка Злотовски («Гранд Централ. Любовь на атомы», «Планетариум», «Грани любви»).
Съемки прошли в Гонконге и Париже. Фильм является вольной адаптацией культовой книги: по сюжету главная героиня летит в Гонконг в командировку. Там она ходит на рабочие встречи, а по вечерам встречается в с разными людьми. Так она знакомится с Кеем (Уилл Шарп), который постоянно ускользает от нее.
Впервые книгу французской писательницы Эммануэль Арсан (настоящее имя Марайя Бибид) про Эммануэль экранизировали в 1974 году, но российский зритель увидел эту картину намного позже. Эротическая драма стала культовой и очень успешной. Как призналась Одри Диван в интервью Deadline, оригинальную картину, вышедшую до ее рождения, она целиком не смотрела. Для нее первоисточником истории про Эммануэль стала именно книга.
Сама Эммануэль Арсан после успеха своей первой книги написала еще несколько романов про Эммануэль. Фильмов о новых приключениях героини тоже снято уже немало. Есть даже телепроект под названием «Эммануэль в космосе» (1994).