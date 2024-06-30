Новозеландский архитектор строит дома, похожие на детский конструктор

Сам архитектор признается, что его вдохновил район, в котором Уокер вырос: Фэрфилд в Хэмилтоне, другом новозеландском городе. Это был простой приличный район с одинаковыми кирпичными домами, и такое однообразие настолько наскучило Роджеру, что он захотел во что бы то ни стало изменить городскую архитектуру. Спустя годы его работы называют «подрывными», а он считает, что просто хотел выделиться.