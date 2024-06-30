Новозеландский архитектор строит дома, похожие на детский конструктор

Роджер Уокер живет в Веллингтоне, столице Новой Зеландии, а его домики стоят по всей стране. Их легко узнать: со всех сторон строений расположены круглые окна, скатные крыши, башенки, кубики, пирамидки — словно бы их собирал ребенок.
Жилой комплекс Park Mews, построенный в 1973 году в районе Хатайтай в Веллингтоне на пути к аэропорту стал одной из визитных карточек города: бесконечное нагромождение иллюминаторов, балконов, крохотных многоскатных крыш с разной этажностью сначала кажется хаосом, но постепенно в нем можно увидеть логичную игру по вполне конкретным правилам.
В то же время, как отмечает The Guardian, таким образом автор построек не только самовыражается. Уокер создает удобное жилье, эффективно используя землю, и все его дома состоят из разноплановых 2- и 3-комнатных квартир сегмента эконом.
Сам архитектор признается, что его вдохновил район, в котором Уокер вырос: Фэрфилд в Хэмилтоне, другом новозеландском городе. Это был простой приличный район с одинаковыми кирпичными домами, и такое однообразие настолько наскучило Роджеру, что он захотел во что бы то ни стало изменить городскую архитектуру. Спустя годы его работы называют «подрывными», а он считает, что просто хотел выделиться.
«На нашу улицу привозили груду кирпичей и бревен, и собирали из нее точно такой же дом, как все остальные по соседству. Я никак не мог понять, почему — и, видимо, перегнул палку», — рассказывает архитектор о своем детстве.
Уокер закончил архитектурную школу в Окленде, а в 1970-х годах открыл бюро, где и работает до сих пор. Сейчас ему 81 год, и все дома, кроме одного, он строил на заказ.
В 1990-х Уокер спроектировал жилище для своей семьи. Его жена умерла, а дети уехали, и теперь он живет один со своей кошкой. В доме есть огромные скатные окна и стеклянный атриум, а выкрашен он в розовый цвет и в оттенок морских водорослей.
«Не понимаю, почему люди боятся ярких цветов. Наверное, потому что ассоциируют каждый из них с какой-то отдельной эмоцией. А я ассоциирую все цвета с радостью», — объясняет Уокер. Он считает, что архитектор должен играть с цветами так же, как композитор с нотами, когда пишет симфонию.
Роджер мечтает, чтобы архитектура вдохновляла новые поколения людей, а проектировщики современного жилья не стеснялись бы рисковать. Уокер надеется построить еще одно здание, ведь для Новой Зеландии его стиль уже давно стал вдохновением.
Современный взгляд на городское пространство часто становится предметом для споров, особенно когда рядом с новой архитектурой стоят классические постройки. Например, художник установил инсталляцию рядом с собором в Солсбери, чтобы обсудить проблемы экологии, а получил лишь недовольство местных жителей.
Георгий Мазуркевич