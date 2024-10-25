Новосибирские ученые изготовили партию синтетического топлива из пластика

«Наши первые попытки переработки жидкого продукта пиролиза полимерных отходов приводили к получению вещества, сходного с тем, что мы синтезируем сейчас, только температура его замерзания составляла около нуля градусов Цельсия… Поэтому пришлось подобрать такой состав катализаторов, который инициировал бы реакцию крекинга и изомеризации, приводящие к сильному понижению температуры замерзания. И сейчас она составляет уже −20 градусов. За три недели непрерывной круглосуточной работы мы выделили из продукта пиролиза около 3 литров качественного незамерзающего керосина, который можно использовать как добавку к топливу», — рассказала доцент кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Екатерина Пархомчук.