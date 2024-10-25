Новосибирские ученые изготовили партию синтетического топлива из пластика

Технологию преобразования пластика в синтетическое топливо новосибирские ученые разработали совместно со специалистами ярославского ООО «Омниум плюс». Предполагается, что перерабатывать в экологичное моторное топливо можно будет даже смесь обычных тонких пленок (пакеты-маечки) и неликвидного загрязненного и смешанного пластика.
«Каталитическая установка по переработке жидких продуктов пиролиза полимерных отходов в синтетическое топливо смонтирована в лаборатории кафедры физической химии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. За первые три недели ее работы ученые получили первые три литра керосина», — рассказали в вузе.
Технология состоит из нескольких стадий. Сначала неперерабатываемый пластик подвергается пиролизу — термической деструкции без доступа кислорода при температуре от 400 до 600. Качественное топливо из продуктов пиролиза полимерных отходов (пиролизного масла) позволяет получать специальная каталитическая установка.
«Наши первые попытки переработки жидкого продукта пиролиза полимерных отходов приводили к получению вещества, сходного с тем, что мы синтезируем сейчас, только температура его замерзания составляла около нуля градусов Цельсия… Поэтому пришлось подобрать такой состав катализаторов, который инициировал бы реакцию крекинга и изомеризации, приводящие к сильному понижению температуры замерзания. И сейчас она составляет уже −20 градусов. За три недели непрерывной круглосуточной работы мы выделили из продукта пиролиза около 3 литров качественного незамерзающего керосина, который можно использовать как добавку к топливу», — рассказала доцент кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Екатерина Пархомчук.
Готовый продукт в настоящее время подвергается тщательному анализу: исследователи изучают его фракционный, групповой, компонентный и элементный состав. Замеряют показатели серы и хлора на выходе, температуры вспышки и помутнения. Эти параметры очень важны для дальнейшего использования конечного продукта, они определяют его практическое назначение.
Ученые оценивают результаты своей работы, как обнадеживающие, а производство топлива из продуктов пиролиза — рентабельным, ведь только 5% исходного вещества превращается в газ, остальная масса превращается в качественное синтетическое топливо. Технологию они считают практически готовой к внедрению, которое будет определяться только скоростью постройки каталитических установок и количества реакторов в промышленных установках.