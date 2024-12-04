Новосибирские таможенники нашли у пассажирки голову крокодила

Странную находку сделали новосибирские таможенники. Голову крокодила они обнаружили с помощью рентгена. Женщина объяснила, что купила необычную вещь в одной из сувенирных лавок Таиланда на память. По ее словам, о том, что нужно декларировать такие товары и предоставлять разрешительные документы, она не знала.
Экспертиза показала, что это настоящая голова крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Стражи порядки возбудили два дела об административных правонарушениях (недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений). Женщине теперь грозит штраф, голову крокодила могут конфисковать.
В конце осени в перуанской пустыне нашли окаменелости крокодила возрастом 10 млн лет. Такие останки доисторических рептилий в стране ранее не обнаруживали.