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Новосибирские таможенники нашли у пассажирки голову крокодила

У пассажирки из Таиланда обнаружили голову крокодила. Ее нашли в сумке женщины, которая прилетела из Пхукета.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Федеральная таможенная служба

Странную находку сделали новосибирские таможенники. Голову крокодила они обнаружили с помощью рентгена. Женщина объяснила, что купила необычную вещь в одной из сувенирных лавок Таиланда на память. По ее словам, о том, что нужно декларировать такие товары и предоставлять разрешительные документы, она не знала.

Экспертиза показала, что это настоящая голова крокодила, вид которого подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Стражи порядки возбудили два дела об административных правонарушениях (недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений). Женщине теперь грозит штраф, голову крокодила могут конфисковать.

В конце осени в перуанской пустыне нашли окаменелости крокодила возрастом 10 млн лет. Такие останки доисторических рептилий в стране ранее не обнаруживали.