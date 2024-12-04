Новосибирские таможенники нашли у пассажирки голову крокодила

Странную находку сделали новосибирские таможенники. Голову крокодила они обнаружили с помощью рентгена. Женщина объяснила, что купила необычную вещь в одной из сувенирных лавок Таиланда на память. По ее словам, о том, что нужно декларировать такие товары и предоставлять разрешительные документы, она не знала.