Новогодняя столица России встретила послов гостеприимства со всей страны

Среди гостей, участников специального проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», сказочные герои — Урал-Мороз, Дед Мороз Черноземья, Повелитель мирового холода Чысхаан из Якутии, российская Снегурочка из Костромы. Вместе с Вятским Дедом Морозом гостей встречал еще один местный сказочный персонаж — Васнецовская Снегурочка. Девушка, словно сошедшая с полотна известного уроженца этих мест Виктора Васнецова.
— Только представьте — послы гостеприимства из всех регионов участвуют в открытии Новогодней столицы, — поясняет представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), руководитель АНО «Мастерская гостеприимства» Юлия Железняк. — Это как в детстве открыть Атлас народов мира на странице традиционных костюмов — и изучать культурный код территорий. Только у нас еще и новогодняя сказка.
Город встретил послов гостеприимства чуть ли не первыми в этом году морозами, которые, как по заказу, пришли на смену затянувшейся слякоти.
— Холодно! — поделилась впечатлениями от первых минут пребывания на Вятке одна из гостей фестиваля Диана Тимботова из Кабардино-Балкарии и добавила: — Первые впечатления прекрасные! А как еще может быть, когда приезжаешь на праздник и тебя встречают с хлебом-солью.
— Посмотрите на нас! Все веселые, настроение супер! — поддержала коллегу Регина Хусаинова из куда более северной Магаданской области.
— Для Кирова и всей вятской земли большая честь — принимать послов гостеприимства из всех уголков нашей великой страны. Новый год — самый светлый, добрый, объединяющий праздник. Праздник надежд, ожидания чуда. Добро пожаловать в новогоднюю столицу России! Мы надеемся, что вы всем сердцем полюбите наш город, которому в этом году исполнилось 650 лет, — и станете здесь частыми и всегда долгожданными гостями, — подчеркнул руководитель Дирекции по организации 650-летия Кирова Алексей Чепцов.
Хозяева Новогодней столицы подготовили для гостей целый новогодний мешок праздничных акций, которые пройдут в вятской столице. Сначала на пешеходной улице Спасской послы гостеприимства завершат украшение новогодних елей, участниц Всероссийского фестиваля ёлок. Игрушки присылали в Киров заранее. Каждое новогоднее дерево наряжено так, чтобы было понятно, какую часть России оно представляет: тут и народные промыслы, природные и культурные достопримечательности, национальные костюмы. Большинство игрушек — ручная работа детей, взрослых и профессиональных мастеров.
В сумерках хозяева и гости станут участниками церемонии зажжения огней на главной елке. Вместе с губернатором Александром Соколовым дадут официальный старт проекту «Киров — Новогодняя столица России», а вечером соберутся в большой новогодний хоровод — предполагается, что он станет рекордным по количеству участников от разных регионов страны. Сказочные встречи и акции будут проходить на Вятке вплоть до самого Рождества.