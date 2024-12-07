Новогодняя столица России встретила послов гостеприимства со всей страны

— Для Кирова и всей вятской земли большая честь — принимать послов гостеприимства из всех уголков нашей великой страны. Новый год — самый светлый, добрый, объединяющий праздник. Праздник надежд, ожидания чуда. Добро пожаловать в новогоднюю столицу России! Мы надеемся, что вы всем сердцем полюбите наш город, которому в этом году исполнилось 650 лет, — и станете здесь частыми и всегда долгожданными гостями, — подчеркнул руководитель Дирекции по организации 650-летия Кирова Алексей Чепцов.