Новогодняя программа «Зима в “Союзмультпарке”: музыкальный спектакль, праздничная экскурсия, Дед Мороз и подарки

С 14 по 30 декабря гостей ждет новогодний музыкальный спектакль «Умка: Арктические приключения» расскажет о том, как в канун Нового года, мечтая увидеть Северное сияние, Умка с другом Тайкэ отправляются на его поиски. О том, какие приключения ждут героев, справятся ли они с опасностями и удастся ли им увидеть заветное Северное сияние — зрители узнают, отправившись в удивительное театрализованное путешествие на Северный полюс вместе с любимыми персонажами.
Также ребят ждет праздничное интерактивное шоу с применением технологии motion capture, где каждый сможет пообщаться, спеть и потанцевать с героями знаменитых мультфильмов; новогодняя экскурсия по интерактивным аттракционам «Союзмультпарка» и брендированный подарок для каждого юного зрителя.
Со 2 по 8 января гости смогут пройти праздничную новогоднюю экскурсию по локациям «Союзмультпарка»: двухчасовая захватывающая прогулка по мультимедийным аттракционам и интерактивное мокап-шоу. Ростовые герои известных мультфильмов будут рады обнять каждого гостя и сделать веселые фотографии на память. В завершение программы — встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Главные зимние волшебники помогут исполнить самые заветные желания и не оставят без сюрпризов никого из гостей.
Также специальные праздничные программы пройдут в «Союзмультклубе» на киностудии «Союзмультфильм» и в «Союзмультпарке» столицы Татарстана. Гостей казанского парка с 21 декабря по 8 января ждет не просто экскурсия по аттракционам, а самая настоящая новогодняя экспедиция «Чебурашка в поисках Деда Мороза», участники которой станут частью загадочной истории и сами напишут ее уникальный финал. Другую новогоднюю тайну приглашает разгадать «Союзмультклуб» с 14 декабря по 8 января. В праздничную программу войдут: экскурсия по музею «Золотая коллекция “Союзмультфильма”, интерактивный спектакль, творческий мастер-класс, поздравление от Деда Мороза и торжественное вручение подарков.
Мультимедийный центр «Союзмультпарк» на ВДНХ — первая в России интерактивная развлекательно-развивающая площадка, где благодаря современным технологиям у детей и взрослых есть возможность по-новому взглянуть на известные сюжеты культовых мультфильмов. Гостей ждут 18 мультимедийных аттракционов, разработанных с помощью VR (виртуальная реальность), AR (дополненная реальность), 3D-анимации, системы генеративной графики, автономного развития и бесконечной генерации графических объектов.
Посетители парка могут общаться и играть с анимационными персонажами в режиме реального времени в локации «В гостях у мультгероев». Шоу, использующее технологию motion capture, представляет собой уникальное зрелище, где при участии любимых персонажей дети смогут принять участие в квизах и мастер-классах, спеть песенки из мультфильмов в караоке, задать любой интересующий вопрос мультгероям и тут же получить на них ответ. Например, почему Матроскин называет Шарика балбесом, сколько у кота полосок и кто присматривает за их коровами во время отсутствия хозяев. Еще одно уникальное новшество в мокапе — неоновая дискотека со светящимся серпантином, где главные герои «Простоквашино», не ростовые куклы, а настоящие герои с экрана, просят гостей показать движения и тут же их повторяют.