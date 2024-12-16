Новогодняя программа «Зима в “Союзмультпарке”: музыкальный спектакль, праздничная экскурсия, Дед Мороз и подарки

Посетители парка могут общаться и играть с анимационными персонажами в режиме реального времени в локации «В гостях у мультгероев». Шоу, использующее технологию motion capture, представляет собой уникальное зрелище, где при участии любимых персонажей дети смогут принять участие в квизах и мастер-классах, спеть песенки из мультфильмов в караоке, задать любой интересующий вопрос мультгероям и тут же получить на них ответ. Например, почему Матроскин называет Шарика балбесом, сколько у кота полосок и кто присматривает за их коровами во время отсутствия хозяев. Еще одно уникальное новшество в мокапе — неоновая дискотека со светящимся серпантином, где главные герои «Простоквашино», не ростовые куклы, а настоящие герои с экрана, просят гостей показать движения и тут же их повторяют.