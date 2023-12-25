«Новогодняя Маска» и «Песни от души»: что покажут каналы 31 декабря

Новогодний эфир — традиционное поле битвы для российских телеканалов за внимание аудитории. Специально к бою курантов вещатели готовят как классические огоньки, так и молодежные юмористические проекты. Ночь с 2023 на 2024 год исключением не станет: каналы уже анонсировали переосмысление путешествия Шурика к Ивану Грозному, документалку о закулисье балета «Щелкунчик» и спецвыпуск шоу Андрея Малахова.

Что смотреть на Новый год в эфире федеральных вещателей, какие проекты предложат зрителям онлайн-платформы и какую программу анонсируют каналы на каникулы — в обзоре РБК Life.

Что покажут телеканалы в новогоднюю ночь

Телеканал «Россия 1» подготовил для зрителей целую линейку новогодних проектов. Так, поклонников самого популярного вещателя страны ждет премьера специального новогоднего шоу Андрея Малахова «Песни от всей души». «Мы провожаем уходящий год вместе с самыми яркими исполнителями из разных уголков России, которые весь этот год радовали нас своими душевными песнями и покоряли сердца зрителей, — заверяет пресс-служба “России 1”. — Большие города, села, деревни и каждый дом станут частью одного большого застолья, потому что именно песня может объединять души и сердца всех людей».

Непосредственно новогоднюю ночь «Россия 1» по традиции предлагает провести с «Голубым огоньком» — 62-м по счету. Ведущими в этот раз станут Андрей Малахов, Николай Басков, Татьяна Веденеева, Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель. А среди заявленных гостей — Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина и многие другие.

НТВ, в свою очередь, готовит для поклонников сразу три премьеры. В 16:20 в эфир выйдут финальные серии третьего сезона приключенческого детектива «Лихач» с Никитой Панфиловым. Ближе к праздничной ночи канал представит шоу «Новогодняя Маска», ставшее для него традиционным. «На сцену выйдут все участники четвертого сезона, а также восемь абсолютно новых масок, которые были специально разработаны и созданы для новогоднего выпуска, — говорится в пресс-релизе НТВ. — Это Новогодняя Ночь, Золотая Белка, Новогодний Леденец, Совенок, Новогодний Дракон, Тарантул, Подснежник и Новогодний Фейерверк — все они раскроют свои личности под звук бокалов и праздничный оливье! Конечно, выйдут на сцену и любимые члены жюри — Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Алексей Воробьев — и ведущий проекта Вячеслав Макаров».

Для тех, кто останется у экранов на всю ночь, НТВ подготовил «Квартирник у Маргулиса. Новоселье по-новогоднему». Он стартует в 1:30. Соведущей Маргулиса станет актриса Вера Шпак, а в гости к ним заглянут Сергей Шнуров, Юля Паршута, The Hatters, Валерий Сюткин, Леонид Агутин, «КняZz» и многие другие.

«Первый канал» заготовил для зрителей подборку проверенной классики. В 11:11 в предновогодний эфир выйдет «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». К 16:00 зрителей ждет «Ирония судьбы. Продолжение» Тимура Бекмамбетова. А в 21:30 канал покажет фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Тех, кто решит отмечать новогоднюю ночь с «Первым каналом», в 23:00 будет ждать традиционный музыкальный обзор одного из недавних десятилетий. «Прошлогодний праздничный эфир был украшен песнями 2000-х, грядущий — будет греметь хитами 2010−20-х, — говорится в пресс-релизе вещателя. — В шоу прозвучат песни Shaman, Вани Дмитриенко, Zivert, IOWA, Егора Крида, Димы Билана, Елки, Клавы Коки, Люси Чеботиной и многих других». Кстати, для съемок «Новогодней ночи» было использовано 6 тыс. бенгальских огней, 2,5 тыс. лент серпантина и 400 пакетов серебряного дождика, утверждают в пресс-службе «Первого».

В эфир «Общественного телевидения России» (ОТР) 31 декабря, как сообщили в пресс-службе вещателя, выйдет фильм «Закулисье. Щелкунчик», посвященный, пожалуй, главному театральному символу Нового года. «Для зрителей это уникальная возможность заглянуть в гримерки, залы, цеха, аппаратные Большого театра, — говорится в пресс-релизе ОТР. — Вместе с авторами они пройдут путь от установки декораций и первых репетиций артистов до команды режиссера “Поднять занавес!”.

Ближе ко второй половине дня ОТР подведет итоги года в рамках информационного блока. А главной темой выпусков программы «ОТРажение. Новый год» в 14:00 и в 18:00 станут традиции отмечания этого праздника в стране и мире. Главным же проектом вечера на ОТР станет концерт заслуженного артиста России Сергея Жилина «Чайковский в джазе», который стартует в 22:35.

«ТВ Центр» предлагает своим зрителям подборку художественного и документального кино, в числе которого «Лион Измайлов. Только когда смеюсь…», «Назад в СССР. Советский Новый год», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Морозко». В 23:30 канал покажет новогоднее обращение мэра Москвы Сергея Собянина. А непосредственно 2024-й зрители «ТВ Центра» смогут встретить вместе с концертом «Хорошие песни на Новый год».

СТС в предновогоднюю ночь не отступает от традиций и представляет зрителям праздничный концерт «Уральских пельменей» — «Много шубы из ничего». Юмористы откроют новогоднее агентство «Синяя сказка», встретят праздник в полицейском участке и приготовят салат с активированным углем, обещают в пресс-службе канала.

ТНТ, в свою очередь, запланировал на 31 декабря свою главную новогоднюю кинопремьеру: в эфир выйдет давно анонсированная комедия «Иван Васильевич меняет все». По сюжету Шурик попробует вернуть Ивана Грозного домой с помощью машины времени, однако из-за сбоя VPN герой отправится в незапланированное путешествие по прошлому. Шурика в ленте сыграл Демис Карибидис, Ивана Грозного — Тимур Батрудинов, а жену Бунши — Ольга Бузова.

Зрителей ТНТ также ждет новогодний выпуск Comedy Club. А еще прямо перед Новым годом состоятся финалы трех флагманских проектов вещателя: «Лига городов», «Звезды в Африке» и «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Какие новогодние проекты выпустят интернет-платформы

Не отстают от вещателей и видеосервисы. «VK Видео», в прошлом году с успехом представивший свое первое новогоднее шоу «VK под шубой», в этот раз решил повторить успех и снял продолжение проекта. Главные роли исполнят актеры Сергей Бурунов и Даниил Вахрушев, а среди участников шоу — исполнители Баста, Инстасамка, Стас Михайлов, Эльдар Джарахов и другие. Премьера шоу, основной темой которого станет разница во взглядах между поколениями, состоится 29 декабря в 20:24.

Собственное новогоднее шоу зрителям представит и онлайн-кинотеатр Kion от МТС. Как рассказал генпродюсер платформы Игорь Мишин в эфире программы «Се/Реальность» на радио «Серебряный дождь», премьера проекта «Я тебя люблю — Je t’aime» с участием Сергея Бурунова, Леонида Агутина, Анжелики Варум, Кристины Орбакайте и многих других звезд состоится уже 28 декабря. Как подсказывает название, исполнен он будет во французском стиле, но «на советский лад».

К слову, прошлогоднее шоу Kion — «Путешествие в страну Мульти-Пульти» производства команды Ивана Урганта — было удалено с платформы практически сразу после выхода.

Онлайн-кинотеатр «Иви» предлагает подписчикам посленовогоднюю премьеру: 1 января на платформе выйдет лирическая комедия «Нежность» с участием Евгения Цыганова, Виктории Исаковой, Светланы Ходченковой и Михаила Боярского. Режиссером проекта выступил Владимир Щегольков. По сюжету после совместно проведенной ночи и трусливого бегства из гостиничного номера главного героя Сергея Николаевича преследует навязчивый образ Незнакомки, которая нарушает его покой и вмешивается во все сферы его жизни. «Чтобы избавиться от этого наваждения, Сергею Николаевичу предстоит найти общий язык с дочерью, заново полюбить свою работу и разобраться в самом себе», — говорится в пресс-релизе «Иви».

По сложившейся традиции 1 января нового, 2024 года в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера третьего, финального, сезона оригинальной десятисерийной фэнтези-комедии «Предпоследняя инстанция». Главные роли исполнили Павел Прилучный, Ирина Розанова, Федор Добронравов и Максим Лагашкин. Сюжет развернется ровно через год с момента событий второго сезона: герой Прилучного Максим передал руководство Управлением по распределению душ (УПРД) Валентине Петровне (Розанова), чтобы сосредоточиться на семье. Но торжество нарушают незваные гости — Люцифер (Равшана Куркова) с архангелом Гавриилом (Сергей Новосад).

Что смотреть в новогодние каникулы

Телеканал НТВ начнет 1 января с лотерейного розыгрыша «Новогодний миллиард»: главным призом станет 1 млрд руб. Кроме того, в эфир выйдет комедийный детектив «Кино про бандитов» с Михаилом Пореченковым, Дмитрием Нагиевым и Станиславом Дужниковым. А к вечеру зрителей ждет еще один новогодний сюрприз — финал второго сезона шоу «Аватар». «Сергею Лазареву, Ирине Понаровской, Тимуру Батрутдинову, Иде Галич и Марку Тишману предстоит разгадать финалистов», — анонсируют в пресс-службе вещателя.

Телеканал СТС в первый день нового года покажет фильм «Не скажу» по одноименной пьесе Александра Цыпкина, в эфир он выйдет в 21:00. Сюжет развернется вокруг героя по имени Павел, который накануне Нового года по ошибке берет чужое пальто и находит в нем дорогое украшение. Уже дома он понимает, что письмо дочери Деду Морозу осталось в кармане его утерянного пальто, и вместе с супругой пытается выяснить, что же попросила девочка. Главные роли в лирической комедии исполнили Мария Андреева, Анна Рыцарева, Степан Девонин и Антон Васильев.