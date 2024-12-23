Новогодний вкус. Какие сорта мандаринов самые сладкие и без косточек

История их популярности связана с временами, когда мандарины были редким деликатесом. Многие до сих пор вспоминают, как в детстве с нетерпением ждали новогодних каникул, потому что только тогда можно было попробовать эти сладкие солнечные плоды. Сегодня мандарины доступны круглый год, но именно зимой они кажутся особенно вкусными.