Новогодний стол: что принято готовить к празднику в других странах?

США.
В Америке роль традиционного праздничного блюда выполняет индейка, которую заполняют продуктами, найденными в холодильнике. Чаще всего в качестве начинки выступают яблоки, капуста, сыр, грибы, чернослив, фасоль, чеснок и пряности.
Англия.
Англичане празднуют новогодние праздники с плумпудингом. Он представляет собой блюдо из сала, хлебных крошек, муки, изюма, яиц и пряностей. Сие творение поливается ромом и поджигается при подаче на стол для антуража. Второе блюдо — фаршированная начинённая овощами индейка под соусом из крыжовника или фаршированный гусь.
Финляндия.
У финнов есть название праздничного стола. Звучит как «Йолупёута», что в переводе на русский означает «Рождественский стол». Традиционными блюдами на нём считаются: рождественская ветчина с горчицей, лютефиск, запеканка из печени, моркови, брюквы и вариации кушаний из селёдки.
Австрия и Венгрия.
В этих странах считается, что счастье улетит, если на праздный стол поставить птицу. Поэтому австрийцы предпочитают готовить к празднику жареного молочного поросёнка, шницель или традиционный рыбный салат по-австрийски, а на десерт — штрудель. Венгры в качестве праздничного угощения ставят на стол маковые и ореховые рулеты — бейглы.
Дания и Швеция.
Рыбными обычаями в новогодние праздники славятся в Дании и Швеции. Датчане в роли праздничного блюда предпочитают треску, а шведы — лютефикс — рыбное блюдо из сушёной трески и рисовый пудинг с миндалем в качестве сладкого.
Норвегия.
Крансекаке — традиционное кондитерское изделие, которое едят по особым случаям в Норвегии, например, в честь смены периодов. Оно представляет собой торт-венок из миндальной муки. Выпекают в форме 18 колец, сложенных друг на друга и напоминающих пирамиду. Есть также датский аналог десерта — крансекаге.
Германия.
Сельдь — символическое блюдо на празднествах в Германии, так как она сулит счастье в наступающем году. А также в обязательном порядке на стол ставят зауэркраут — тушеную квашенную капусту с сосисками, айсбайн (в переводе на русский — «ледяная нога») — мясное блюдо из свиной ножки и, в зависимости от региона, разновидности немецких колбасок. Особое отношение у немцев к рождественскому гусю, фаршированного каштанами, яблоками, черносливом и луком.
Нидерланды.
Главными национальными блюдами голландцев на новогоднем столе являются поджаренные во фритюре пончики в форме пельменей, начинённые изюмом или смородиной, и солёные бобы.
Франция.
Празднество Нового года во Франции не обходится без устриц, жареных каштанов, бутербродов с гусиным паштетом и традиционным французским тортом с названием Ля бюш де Ноэль («рождественское полено») в виде шоколадного рулета.
Бельгия.
Бельгийцы в праздник предпочитают мясо вепря, телячью колбасу с трюфелями и традиционный торт.
Польша.
В Польше принято выставлять на новогодний стол 12 блюд (по числу апостолов — прим.ред.), среди которых нет мясных. Например, борщ с ушками — маленькими пельменями с грибной начинкой или грибной суп, вареники с сыром и картошкой, кутью — ячменную кашу с черносливом, жареного карпа, сельдь в сметане, клецки с маслом. В Польше, так же, как и в некоторых других странах, рыба на столе считается символом счастья и благополучия.
Испания, Португалия и Куба.
В Испании, Португалии и на Кубе тоже есть свой символ, приносящий счастье — виноградная лоза. С началом боя курантов необходимо съесть 12 ягод, загадывая на каждую желание на 12 месяцев в году. Праздничной стол испанцев предполагает наличие хамона — сыровяленого свиного окорока и нуги, изготовленной из мёда, сахара, белка и миндаля.
Италия.
Итальянцы в канун праздника готовят Котекино кон лентиккье — свиную колбасу с чечевицей. Считается, что блюдо приносит финансовую удачу, поэтому чем больше чечевицы съедено, тем прибыльнее станет наступающий год. На новогоднем столе также в почёте виноград и орехи.
Чехия и Словакия.
Главным блюдом праздника в Словакии и Чехии, которые более 70 лет были одним целым, является жареный карп. Рыбу разводят в специальных прудах для рождественского угощения. К столу обязателен яблочный штрудель.
Румыния, Австралия и Болгария.
Особенностью этих стран стал праздничный пирог. Внутрь каждого хлебобулочного изделия добавляется монета, орех и перчинка. Тот, в чем куске обнаружится инородный предмет, в грядущем году станет семейным человеком.
Греция.
За праздничным столом в Греции основным блюдом считается жареная баранина или свинина. Одно место при семейном застолье всегда остаётся пустым. Оно предназначено местного Деда Мороза, которого греки называют Агиос Василис.
Израиль.
Празднование Нового года у израильтян проходит в сентябре. Главное правило застолья — не допустить появления на столе горьких, кислых и солёных блюд. Сладкий праздник предполагает наличие в новогоднем меню фиников, яблок, гранатов и мёда. Еврейский праздничный хлеб — халу принято обмакивать в мёд. Жители Израиля верят, что это ритуальное действо поможет подсластить наступающий год. Печёные яблоки, капуста, свёкла и варёная рыба также появляются на праздничном столе.
Япония.
Японцы каждый год накрывают новогодний стол символом избавления от трудностей — лапшой тошикоши-соба, которую делают из гречневой крупы. Обязательным блюдом является моти — рисовые лепёшки с начинкой в виде фруктов. Дополняют съестную картину чёрными сладкими бобами — куромамэ, икрой селёдки — казуноко, креветками, морской капустой, жареными каштанами и варёной рыбой. Все это в купе принесёт счастье, успех в делах, здоровье и спокойствие.
Тибет.
Множество пирожков со всевозможными начинками пекут по новогодней традиции женщины в Тибете. Готовые хлебобулочные изделия раздают всем знакомым и встречным людям. Считается, что количество розданного напрямую влияет на финансовую состоятельность.
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