Новогодний стол: что принято готовить к празднику в других странах?

В Польше принято выставлять на новогодний стол 12 блюд (по числу апостолов — прим.ред.), среди которых нет мясных. Например, борщ с ушками — маленькими пельменями с грибной начинкой или грибной суп, вареники с сыром и картошкой, кутью — ячменную кашу с черносливом, жареного карпа, сельдь в сметане, клецки с маслом. В Польше, так же, как и в некоторых других странах, рыба на столе считается символом счастья и благополучия.