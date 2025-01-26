«Новогодний потребительский экстремизм»: покупатели сдают обратно елки, костюмы, гирлянды

— За бессовестных покупателей платят добропорядочные. Например, человек заказал 10 футболок, ему их прислали, он все померил и ни одной не купил. Чтобы футболки добрались до покупателя, нужно сформировать заказ, привезти его, найти место в арендованном ПВЗ — пункте выдачи заказов. Потом — отвезти обратно. Все это — расходы. И ложатся они в конечном итоге на производителя тех же футболок. Вот и получается, что производитель вынужден их продавать уже не по 800 рублей за штуку, а за тысячу. Что с этим делать — пусть решают сами маркетплейсы. Можно, например, ввести депозит в размере, скажем, пяти процентов от стоимости заказа. Заказываете вы, скажем, десять футболок по тысяче. Итого сумма потенциальной покупки — 10 тысяч. Внесите 500 рублей. Если вы купите хоть одну футболку, то вам нужно доплатить 500 рублей. Если две — 1500. Не купите ни одной — депозит сгорает. При этом правила возврата товара нужно сохранить.