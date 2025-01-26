«Новогодний потребительский экстремизм»: покупатели сдают обратно елки, костюмы, гирлянды

Явление, по данным продавцов, — массовое. Товар после проверки оказывается вполне годным, исправным, но продать его снова уже невозможно — он не новый.
— Несут постоянно! Купили дорогой новогодний костюм, один раз надели — несут обратно. Искусственные елки возвращают — мол, не подошли, не вписались в интерьер, а они в мишуре — значит, наряжали, — рассказывает владелица пункта выдачи заказов Евгения Кузнецова.
Еще одна проблема: люди заказывают много товаров, а потом… не приходят за ними. Или закажут много одежды и обуви, померят и ничего не купят.
— От стоимости товара я получаю пять процентов. Если, например, куртка стоит три тысячи рублей, то мне достается только 150. Если заказали и не купили — вообще копейки. А ведь товар место занимает и хранится две недели. И новый я не могу принять, потому что все занято, — рассказывает Евгения. — При этом за аренду помещения нужно платить. Почему сейчас пункты выдачи заказов на каждом углу? Потому что число заказов растет сильно, а оборот пунктов выдачи значительно меньше. Огромное число вещей либо не забирают, либо, забрав, возвращают обратно. Вот это и есть потребительский экстремизм!
В конце прошлого года «Федеральное общество сетевой торговли» подсчитало: более 50 процентов всех продавцов на онлайн-площадках сталкивались с «потребительским экстремизмом». И предложило внедрить специальный рейтинг, в котором покупателю будут выставлять оценки «за поведение». Мол, если много заказывает, да мало покупает или не покупает вовсе — понизить ему рейтинг.
— Логично. Пусть покупатель с низким рейтингом не сможет заказать сразу много товаров, — рассуждает маркетолог Иван Сомов.
Один из крупнейших маркетплейсов в прошлом году уже стал ограничивать многим покупателям возможность заказывать бесплатно — то есть с постоплатой, определенное количество товара. Вероятно, другие площадки скоро станут поступать так же, ведь объем возвратов фактически рушит всю экономику интернет-торговли.
— Механизм простой: если клиенты заказывают много товаров, а выкупают мало, у них постепенно пропадает возможность бесплатного заказа товаров. Получается, что сама площадка дисциплинирует покупателей, чтобы они меньше заказывали и больше выкупали. В итоге маркетплейсы и пункты выдачи будут нести меньше убытков, — пояснил Сомов.
Москвич Андрей Ефименко, часто делающий покупки на маркетплейсах, не согласен:
— Я, например, зарекся покупать на таких площадках обувь. В описании товара указан один размер, а по факту он совсем другой! Иногда российский 42-й — это китайский 43-й или 46-й. Стоит ли удивляться, что люди заказывают по пять пар одной модели? Никогда ведь не знаешь, какая пара из пяти подойдет!
Интернет-торговля сейчас проходит период становления. Правила только формируются. И очень важно, чтобы и продавцы, и покупатели не пытались друг друга в той или иной форме надуть. Не бывает, чтобы одни всегда были правы, а другие нет.
ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ТОВАРА ПРИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ.
Срок возврата
После покупки проверьте все документы — если в документах нет информации о возврате товара, то стандартный период охлаждения увеличивается с семи дней до трех месяцев. Информация о сроках возврата должна быть на русском языке. В противном случае считается, что вас не проинформировали надлежащим образом и срок возврата — три месяца.
Условия возврата
Чтобы продавец вернул вам деньги, соблюдайте потребительскую гигиену. Пока вы не уверены, что хотите оставить покупку:
Не пользуйтесь ею, не пачкайте и не ломайте. Не срезайте фабричные ярлыки и не срывайте пломбы. Не выбрасывайте чек или упаковку со штрихкодом: они докажут место покупки.
Снимаем видео
Если вы купили что-то дорогое и не уверены, что оставите товар, стоит снять видеоролик, как вы вскрываете упаковку. Снимать можно на обычный смартфон. Сначала — крупный план целой упаковки, потом — артикул или наименование товара. После этого вскройте упаковку и разложите ее содержимое. Снимать нужно непрерывно — в итоге должен получиться один ролик, без разбивки на сцены.
Возврат покупки курьером или почтой
Сначала пришлите продавцу заявление на возврат товара. В заявлении укажите, каким способом вы хотите получить обратно деньги, и спросите, на какой адрес отправлять покупку. Заявление отправьте заказным письмом на юридический адрес продавца, а для ускорения продублируйте письмо по электронной почте. Юридический адрес можно узнать на сайте продавца, а если он не ИП, то и на сайте ФНС.
Срок возврата денег
На возврат денег у продавца 10 дней с момента обращения потребителя. Вернуть деньги продавец может наличными, почтовым или банковским переводом. Перед возвратом он должен получить ваше согласие на один из этих вариантов. Все комиссии он платит из своего кармана.
Если продавец не возвращает деньги
Если договориться с продавцом не получилось — пишите претензию. Не реагирует — жалобу в Роспотребнадзор. При незаконном отказе он оштрафует магазин и поможет вернуть деньги, даже если дело дойдет до суда.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов:
— За бессовестных покупателей платят добропорядочные. Например, человек заказал 10 футболок, ему их прислали, он все померил и ни одной не купил. Чтобы футболки добрались до покупателя, нужно сформировать заказ, привезти его, найти место в арендованном ПВЗ — пункте выдачи заказов. Потом — отвезти обратно. Все это — расходы. И ложатся они в конечном итоге на производителя тех же футболок. Вот и получается, что производитель вынужден их продавать уже не по 800 рублей за штуку, а за тысячу. Что с этим делать — пусть решают сами маркетплейсы. Можно, например, ввести депозит в размере, скажем, пяти процентов от стоимости заказа. Заказываете вы, скажем, десять футболок по тысяче. Итого сумма потенциальной покупки — 10 тысяч. Внесите 500 рублей. Если вы купите хоть одну футболку, то вам нужно доплатить 500 рублей. Если две — 1500. Не купите ни одной — депозит сгорает. При этом правила возврата товара нужно сохранить.
КСТАТИ.
По данным исследования аналитиков из Data Insight, с невыкупом и порчей товаров покупателями сталкиваются 87 процентов продавцов на маркетплейсах. Из-за этого они теряют до 16 процентов выручки.