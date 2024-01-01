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16:50 (мск), источник: ТАСС

Новогодний фейерверк на севере ОАЭ побил два мировых рекорда

ДУБАЙ, 1 января. /ТАСС/. Новогодний фейерверк в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ попал в Книгу рекордов Гиннесса сразу в двух номинациях — как самая длинная линия фейерверков на воде и как самая длинная линия фейерверков в небе. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте по развитию туризма Рас-эль-Хаймы.

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Источник: AP 2023

Местом проведения шоу стала береговая линия длиной 4,5 км между искусственным архипелагом Аль-Марджан и районом Аль-Хамра. Помимо установленных на воде фейерверков, в нем были задействованы более 1 тыс. пиротехнических и светодиодных дронов, а также легкомоторные самолеты, выполнявшие фигуры высшего пилотажа.

Во время мероприятия дроны продемонстрировали в воздухе фигуры, отсылающие к характерному для Рас-эль-Хаймы природному ландшафту, основными составляющими которого являются пустыня, берег Персидского залива и горы Хаджар. Движения дронов гармонировали с музыкальными произведениями, созданными специально для новогоднего шоу.

По словам представителя департамента, за восьмиминутным представлением наблюдали около 50 тыс. человек. В 2022 году эмират Рас-эль-Хайма также установил два мировых рекорда в номинации «Самое большое количество дистанционно управляемых дронов, запускающих фейерверки одновременно», и «Самое большое предложение в небе, сформированное дистанционно управляемыми дронами».

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