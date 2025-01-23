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Новогодний сюрприз: что необычного россияне посылали друг другу в подарок

Служба экспресс-доставки СДЭК проанализировала свои клиентские запросы и выявила самые необычные посылки, которые жители России отправляли друг другу на новогодних праздниках.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail

В топ-5 по эксцентричности попали гитарная педаль, отопительный котел, адресная табличка, паяльник и помпоны. Также специалисты службы экспресс-доставки отметили пересылку клубничной пасты, крестов, прибора ночного видения, средства для роста ногтей и бежевого шнура.

Каждый пятый россиянин в праздничные дни отправлял средства для красоты и ухода за собой, а каждый десятый — удивительно для новогодних праздников — автозапчасти. Восемь процентов посылок составили одежда, обувь и аксессуары, а два процента — парфюмерия.