Новогодний сюрприз: что необычного россияне посылали друг другу в подарок

Каждый пятый россиянин в праздничные дни отправлял средства для красоты и ухода за собой, а каждый десятый — удивительно для новогодних праздников — автозапчасти. Восемь процентов посылок составили одежда, обувь и аксессуары, а два процента — парфюмерия.