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Новогодние загадки: искры волшебства в каждой строке

Новый год — время чудес, волшебства и развлечений. А чтобы этот праздник точно прошел хорошо, собрали для вас 50 разнообразных новогодних загадок: от простых до сложных, от смешных до серьезных.

Дарья Харланова
Автор ВФокусе Mail
Семья загадывает друг другу новогодние загадки
Источник: Image by Freepik

В преддверии праздничной суеты, хлопушек и бенгальских огней предлагаем вам погрузиться в мир увлекательных задачек. В этой статье мы собрали самые оригинальные и занимательные новогодние загадки, которые подойдут как для веселой компании взрослых, так и для семейного досуга с детьми. Каждый сможет проверить свою смекалку и находчивость. Готовьтесь к приятному времяпрепровождению, ведь разгадывание загадок — это отличный способ поднять настроение и создать незабываемую атмосферу праздника!

Смешные новогодние загадки для взрослых

Смех — неотъемлемая часть новогодних торжеств, поэтому мы подготовили для вас забавные загадки, которые точно вызовут улыбку и помогут создать непринужденную атмосферу в компании друзей. Забудьте о серьезности и погрузитесь в мир шутливых головоломок, которые проверят не только вашу смекалку, но и чувство юмора.

Друзья за новогодним столом отгадывают загадки
Источник: Freepik.com

***

Стоит как королева, но она не живая,
Подарки под нее кладут, рядом речь «толкают».

Кто же это?

Ответ: искусственная елка.

***

В шубу нарядился, с посохом пришел,
Очень-очень странно: как он нас нашел?
Песни он поет, у него красный нос.
Кто это, узнаете?

Ответ: Дедушка Мороз.

***

Веселились и плясали,
По квартире всей оставив
Блесток разных ассорти,
Что же это?

Ответ: конфетти.

***

Пузырится и искрится, и в фужеры оно льется,
Очень часто с пеплом пьется.

Что же это?

***

Приходит всегда по расписанию после веселой новогодней ночи с головной болью и усталостью. Что я?

Ответ: похмелье 1 января.

***

Не художник, но на окнах сказку зимнюю рисует,
Утром рано просыпаемся и творчеством его любуемся.

Кто же это?

Ответ: мороз.

***

На столе она стоит
С пузырьками, яркая,
Желания все осуществит.

Ответ: бутылочка шампанского.

***

Светит, но не греет. Мигает и праздничное настроение создает, на елку ее вешают. Что же это?

Ответ: гирлянда.

***

Вся в огнях, в шарах и мишуре. Сама никогда не танцует, а рядом с ней хоровод водят. Что это?

Ответ: елка.

***

Кто приходит без приглашения, ест все, что есть на столе, и потом еще порой жалуется?

Ответ: незваные гости.

Прикольные загадки на Новый год для детей и всей семьи

Семья веселится, отгадывая новогодние загадки
Источник: Freepik.com

Новый год — семейный праздник, поэтому мы подготовили подборку загадок, которые будут интересны как детям, так и взрослым. Они не только развлекут, но и помогут развить логическое мышление и воображение у самых юных участников торжества.

***
С неба падают, на землю ложатся — маленькие, белые и легкие. Что это?

Ответ: снежинки.

***

В лесу росла, на праздник к нам пришла и огнями засияла. Угадайте, кто?

Ответ: елка.

***

Кто в шубе красной по снегу мчится, посохом стучит и подарки детям раздает?

Ответ: Дед Мороз.

***

Оранжевый и сладкий,
В кожуре он ароматной,
Его «братец» — апельсин.
Что же это?

Ответ: мандарин.

***

Круглый, блестящий, зимой на елке висит, а летом в коробке лежит. Что это?

Ответ: елочный шар.

***

Что на елку мы повесим,
Загадаем в Новый год,
Чтобы взрослые и дети
Его прожили без хлопот?

Ответ: елочное украшение.

***

Разноцветные огоньки на елке блестят и праздник делают ярче. Что же это?

Ответ: гирлянды.

***

Чего мы все с нетерпением ждем, когда стрелки на часах 12 покажут, и загадываем желания?

Ответ: бой курантов в новогоднюю ночь.

***

По ночам к нам приходит зимний волшебник и рисует на окнах ледяные узоры. Кто он?

Ответ: мороз.

***

Что ждет каждый ребенок и взрослый в новогоднюю ночь?

Ответ: подарки под елкой.

***

Какой волшебный предмет Дед Мороз использует для замораживания, и чем он стучит, чтобы праздник начался, а на елке зажглись огни?

Ответ: посох.

Сложные новогодние загадки для друзей

Друзья загадывают другу другу сложные загадки
Источник: Freepik

Для тех, кто любит поломать голову в компании друзей, мы подготовили подборку сложных новогодних загадок. Они требуют не только смекалки, но и нестандартного мышления, поэтому станут отличным испытанием для находчивых участников праздника.

***

Без конца и без начала,
Он приходит постоянно,
Елка, «шуба», хоровод,
Что же это?

Ответ: Новый Год.

***

Летит, но не птица, лежит, но не камень, сияет, но не солнце, видна только зимой. Что это?

Ответ: снежинка.

***

Раз в году бывает,
В полночь наступает,
Никогда не повторяется,
Как тот праздник называется?

Ответ: Новый год.

***

Всегда приходит неожиданно, уходит также. Все с нетерпением ждут ее возвращения кроме автомобилистов и дворников. Что же это?

Ответ: зима.

***

Мир весь может обойти
И с письмом вам радость принести,
С Дедом Морозом, Снегурочкой, клевая…
Что же это?

Ответ: новогодняя марка почтовая.

***

Чем больше ее копаешь, тем больше она становится, когда снеговика лепим и снег убираем.

Ответ: яма в снегу.

***

У нее есть голова и ножка,
Но не ходит по дорожкам,
Стоит на праздничном столе,
Но под запретом детворе!

Ответ: бутылка шампанского (пояснение: у нее есть пробка и горлышко).

***

Может заполнить комнату, но ничего не занимает, создает праздничную атмосферу и сияет на елке. Что это?

Ответ: свет гирлянд.

***

В шубе летом,
Зимой раздето,
Можно украсить,
Чтоб Новый год скрасить.

Ответ: дерево, украшенное как новогодняя елка.

Интересные загадки про Деда Мороза и Снегурочку

Девочка пытается отгадать новогоднюю загадку
Источник: Freepik

Дед Мороз и Снегурочка — главные герои новогоднего праздника, поэтому мы не могли обойти их стороной и подготовили подборку интересных загадок, посвященных этим сказочным персонажам.

***

С бородой, в красной шубе, подарки дарит, на санях мчится и с Новым годом поздравляет. Кто это?

Ответ: Дед Мороз.

***

В белой шубке, со снежной косой,
Дед Мороз ее рядом с собой
Всегда держит. Ну кто же она,
Отгадаете вы, детвора?

Ответ: Снегурочка.

***

На чем Дед Мороз путешествует и подарки детям привозит?

Ответ: сани.

***

Где живет Дед Мороз?
(У него красный нос!)
Где все письма детей собираются,
Им подарки потом доставляются?

***

Какой волшебный предмет есть у Деда Мороза, с помощью которого он волшебство творит?

Ответ: ледяной посох.

***

Кто помогает Деду Морозу подарки разносить и веселить всех в новогоднюю ночь?

Ответ: Снегурочка и помощники.

***

Что кричат дети, чтобы Дед Мороз появляется на празднике?

Ответ: «Дед Мороз!».

***

Какая самая любимая новогодняя песня у Деда Мороза и детей?

Ответ: «‎‎В лесу родилась елочка».

***

Кто дарил подарки до Деда Мороза, и чей праздник также чтят зимой?

Ответ: святой Николай.

Забавные загадки с подвохом

Семья проводит совместное время за новогодними загадками
Источник: Freepik

Эти головоломки не так просты, как кажутся на первый взгляд, поэтому требуют не только логики, но и умения смотреть на вещи под другим углом. Готовьтесь к неожиданным ответам и наслаждайтесь весельем!

***

Какой месяц кажется самым коротким, когда ждешь Новый год, и он, как волшебство, пролетает мгновенно?

Ответ: декабрь.

***

Что всегда идет, но никогда не двигается, и приближает нас к наступлению Нового года?

Ответ: календарь.

***

Какой рукой удобнее всего держать бенгальский огонь, чтобы он красиво горел, когда куранты бьют полночь?

Ответ: той, которой удобнее.

***

Что не имеет ни веса, ни объема, но каждый хочет получить это на Новый год от Деда Мороза?

Ответ: волшебство.

***

Что движется вверх и вниз, показывая нам время и напоминая о волшебном моменте перехода в Новый год?

Ответ: стрелки часов.

***

Сколько мандаринов можно съесть натощак, когда ждешь прихода Деда Мороза, а от волнения не до еды?

Ответ: только один, потому что после первого желудок уже не будет пустым.

***

В каком месяце люди едят больше всего конфет и готовятся к празднику с особым трепетом?

Ответ: в любом, в котором есть праздник.

***

Что можно увидеть, закрыв глаза и представив, как Дед Мороз в санях мчится по небу?

Ответ: новогодний сон.