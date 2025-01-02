Новогодние обещания: почему они не сбываются

В наступившем 2025 году вы наверняка обернулись на 2024-й и поняли, что многое из обещанного самому себе не выполнили. Возможно, вы купили велотренажер, чтобы больше заниматься спортом, но через пару месяцев он превратился в вешалку для одежды.