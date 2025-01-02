Новогодние обещания: почему они не сбываются

В наступившем 2025 году вы наверняка обернулись на 2024-й и поняли, что многое из обещанного самому себе не выполнили. Возможно, вы купили велотренажер, чтобы больше заниматься спортом, но через пару месяцев он превратился в вешалку для одежды.
Чаще всего люди планируют в следующем году выполнять больше физических упражнений, соблюдать диету и экономить деньги. Но исследования показывают, что четверть из нас не придерживается новогодних обещаний уже через неделю, а более половины — в течение шести месяцев.
Так почему же мы продолжаем давать себе обещания — часто сопровождающиеся значительными расходами, — даже если мы их нарушаем, и что мы можем сделать, чтобы не сдаваться? Рассказали в Science Alert.
Почему мы пытаемся, но терпим неудачу?
Итак, например, мы планируем в новом году больше заниматься спортом, но так и не делаем этого. И все потому, что на регулярные тренировки нужны сила воли и дисциплина, которых нам порой не хватает.
Это связано с тем, что наш мозг развивался в каменном веке, когда для выживания было выгодно бездельничать при любой возможности. Из-за нехватки пищи нашим предкам нужно было сохранять энергию для следующей погони или бегства.
Это справедливо и для других пороков, таких как переедание или злоупотребление сладкой пищей. Но в современном мире, где мы потребляем гораздо больше энергии, чем обычно расходуем, эти вещи часто приводят к обратным результатам.
Как добиться поставленных целей
Саморегулирование
Психологические исследования выявили два ключевых компонента процесса движения к поставленным целям: наблюдение за своим поведением на предмет любых отклонений от нормы и их исправление при обнаружении.
Подталкивание себя
Приведем в пример «ошибку невозвратных затрат» — нашу склонность принимать решения, основываясь на невозвратимых прошлых расходах.
В чем смысл купленного тренажера: если вы потратились на него, у вас может быть больше мотивации заниматься на собственном новом тренажере, чем в тренажёрном зале. Членство в спортзале можно легко отменить, но велосипед уже куплен.
А чтобы было не очень скучно заниматься спортом дома, можно делать это перед включенным телевизором или под любимую энергичную музыку.
Также помогут коллективные занятия. Например, можно найти в Сети кружок любителей заниматься на велотренажере и соревноваться с ними.
Начните с чистого листа
Психологи выяснили, что события, знаменующие течение времени (дни рождения, праздники, Новый год), позволяют людям мысленно оставить свои неудачи в прошлом и начать все с чистого листа. Это удивительная тактика, и она работает.
Урок заключается в том, что конец года — это отличная возможность внести столь необходимые изменения. Но этого недостаточно. Вам также нужны простые стратегии, которые помогут вам придерживаться намеченных целей.
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