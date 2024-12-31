Новогоднее обращение Ельцина в 1999 году было строго засекречено

— Это была очень секретная операция, чтобы не произошла утечка. Обычно записывали обращение заранее, за два-три дня в Кремле. Выставляется свет, елка, оборудование тяжелое, и это все снимается, в этом никакой секретности нет. А потом запись пускают в эфир уже в ночь с 31 на 1 января. В этот раз это было снято днем, — поделился Феклистов.
Также он рассказал, что речь для обращения Ельцина писал экс-глава администрации президента Валентин Юмашев — текст тоже держали в секрете.
Супруга Ельцина, Наина Иосифовна, плакала от счастья, так как должность президента была очень тяжела для него. После ухода в отставку Ельцин стал чувствовать себя гораздо лучше — он начал путешествовать и скинул несколько лишних килограммов, передает ТАСС.
Ночь с 31 декабря 1999 года на 1 января 2000 года запомнилась россиянам в особенности — тогда к гражданам страны обратилось сразу двое глав государства. Именно в тот день президент России Борис Ельцин отрекся от власти и передал ее Владимиру Путину.