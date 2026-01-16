МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о России поразило журналиста Чея Боуза. Об этом он написал в соцсети X.
«Россия теперь снова “европейская” после того, как последние четыре года была Сауроном», — говорится в публикации.
Накануне Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
Вчера глава МИД России Сергей Лавров назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным работой на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.