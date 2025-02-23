Новое открытие заставило усомниться в теории происхождения неандертальцев

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).
Команда изучила морфологию внутреннего уха древних людей и пришла к выводу, что ранние неандертальцы и их предки обладали большим разнообразием, чем считалось ранее.
Исследователи проанализировали структуру полукружных каналов внутреннего уха у ископаемых образцов из двух ключевых мест: Симу-де-лос-Уэсос (Испания, 430 тыс. лет назад) — крупнейшая коллекция донеандертальцев и Крапина (Хорватия, 130 тыс. лет назад) — наиболее полная коллекция ранних неандертальцев.
Результаты показали, что морфологическое разнообразие у ранних неандертальцев и их предков было значительно выше, чем у «классических» неандертальцев, живших позже.
Ранее считалось, что неандертальцы возникли после события «бутылочного горлышка» — резкого сокращения генетического разнообразия. Однако новое исследование опровергает эту гипотезу.
Открытие дает новый взгляд на эволюцию. Оно значит, что ранние неандертальцы и их предки, вероятно, не переживали значительного сокращения генетического разнообразия.
Ученые планируют продолжить изучение ископаемых образцов, чтобы уточнить хронологию и причины изменений в генетическом и морфологическом разнообразии неандертальцев.