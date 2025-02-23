Новое открытие заставило усомниться в теории происхождения неандертальцев

Исследователи проанализировали структуру полукружных каналов внутреннего уха у ископаемых образцов из двух ключевых мест: Симу-де-лос-Уэсос (Испания, 430 тыс. лет назад) — крупнейшая коллекция донеандертальцев и Крапина (Хорватия, 130 тыс. лет назад) — наиболее полная коллекция ранних неандертальцев.