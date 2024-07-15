Новое открытие ученых поможет в лечении рака поджелудочной железы

В проекте приняли участие ученые из Ноттингемского университета, Стэнфордского университета, Калифорнийского университета и Седар-Синайского медицинского центра в Лос-Анджелесе. Они изучили образцы тканей поджелудочной железы — как здоровых, так и пораженных раком. Ученые обнаружили, что рак запускает процесс, называемый метилированием ДНК. Этот процесс заключается в том, что к ДНК добавляются небольшие химические группы, которые отключают молекулы в гене HNF4A. В норме ген HNF4A важен для правильной работы многих органов, но когда рак отключает этот ген, опухоли могут быстро расти, так как ген теряет свои полезные свойства.