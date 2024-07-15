Новое открытие ученых поможет в лечении рака поджелудочной железы

Новое исследование группы ученых из Великобритании и США поможет найти новые методы лечения одного из самых смертоносных видов рака — рака поджелудочной железы. Об этом сообщает The Guardian.
Ежегодно рак поджелудочной железы диагностируется у более чем 500 тыс. человек в мире. Выживаемость при этом заболевании является самой низкой среди других распространенных видов рака. Однако новое открытие дает надежду на создание методов лечения, которые могли бы эффективно бороться с болезнью.
Часто рак поджелудочной железы диагностируется на поздней стадии, когда возможности лечения уже ограничены. Более половины пациентов умирают в течение трех месяцев после постановки диагноза. Среди известных людей, умерших от рака поджелудочной железы, — актеры Алан Рикман, Джон Херт, Патрик Суэйзи и предприниматель Стив Джобс.
В проекте приняли участие ученые из Ноттингемского университета, Стэнфордского университета, Калифорнийского университета и Седар-Синайского медицинского центра в Лос-Анджелесе. Они изучили образцы тканей поджелудочной железы — как здоровых, так и пораженных раком. Ученые обнаружили, что рак запускает процесс, называемый метилированием ДНК. Этот процесс заключается в том, что к ДНК добавляются небольшие химические группы, которые отключают молекулы в гене HNF4A. В норме ген HNF4A важен для правильной работы многих органов, но когда рак отключает этот ген, опухоли могут быстро расти, так как ген теряет свои полезные свойства.
Доктор Крис Макдональд, занимающийся исследованием рака поджелудочной железы в Великобритании, подчеркнул, что существует острая необходимость в более щадящих и эффективных методах лечения пациентов с таким заболеванием.
Ранее американские исследователи выяснили, что жара во время беременности может увеличить риск развития острого лимфобластного лейкоза у детей. Высокая температура окружающей среды вызывает окислительный стресс — состояние, при котором в организме образуется слишком много свободных радикалов (молекул, которые могут повреждать клетки). Также влияют эпигенетические изменения, маркеры воспаления (вещества, которые указывают на наличие воспалительного процесса в организме), белки теплового шока и гормоны стресса.