Новое открытие о продолжительности жизни заставит вас перестать спать при свете

Специалист по сну Дэниел Уиндред подчеркивает, что контроль условий освещения особенно важен для тех, кто подвержен риску нарушения циркадных ритмов, например, в условиях интенсивной терапии или в учреждениях для пожилых людей. Он также отметил, что простые изменения, такие как увеличение дневного освещения и уменьшение ночного, могут значительно улучшить здоровье и способствовать долголетию.