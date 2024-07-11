Новое исследование ставит известный факт о чуме под сомнение

Считается, что самые древние из известных случаев заражения чумой в Европе произошли около 5 тысяч лет назад. Однако новая научная работа обнаружила потенциально другой случай заболеваемости.
По итогам актуального исследования, основанного на анализе древней ДНК 108 доисторических особей, обнаруженных в девяти захоронениях в Швеции и Дании, было выдвинуто предположение, что древняя форма чумы, возможно, была широко распространена среди первых фермеров Европы, чья популяция таинственным образом сократилась.
Эта группа фермеров, известная как земледельцы эпохи неолита, мигрировала из восточного Средиземноморья, впервые привнеся сельское хозяйство и оседлый образ жизни в северо-западную Европу около 6000−7000 лет назад. Их наследие сохранилось на континенте во множестве мегалитических захоронений и памятников, самым известным из которых является Стоунхендж.
Археологи активно обсуждают причину исчезновения этого народа между 5300 и 4900 годами назад. Некоторые связывают их гибель с сельскохозяйственным кризисом, вызванным изменением климата, другие же подозревают чуму.
Как было выявлено в ходе исследования, Yersinia pestis — вызывающая чуму бактерия — являлась наиболее распространенным из шести патогенов. Она присутствовала в ДНК у 18 из 108 отобранных образцов (что составило 17% от общего числа). Это говорит о том, что заражение чумой среди земледельцев эпохи неолита не было редкостью.
Исследователи также предполагают, что в Скандинавии того времени чума, вероятно, передавалась от человека к человеку, а не спорадически от животных, хотя невозможно точно определить, насколько смертельным или «хроническим» было это заболевание.
Ранее группа археологов обнаружила в древней канализации статую Гермеса.
Кристина Корчанова