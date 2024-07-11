Новое исследование ставит известный факт о чуме под сомнение

Как было выявлено в ходе исследования, Yersinia pestis — вызывающая чуму бактерия — являлась наиболее распространенным из шести патогенов. Она присутствовала в ДНК у 18 из 108 отобранных образцов (что составило 17% от общего числа). Это говорит о том, что заражение чумой среди земледельцев эпохи неолита не было редкостью.