Новгородский ученый изобрел бактерицидную посуду для борьбы с COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба вуза. Александр Тихонов пояснил, что серебро прекрасно борется с более чем 500 патогенными микроорганизмами, обладает иммуномодулирующими, бактерицидными, бактериостатическими, противовирусными, противогрибковыми и антисептическими действиями. И оно эффективнее антибиотиков. Поэтому подобная посуда может заменить эти сильные лекарственные препараты, к которым все большее количество микробов уже приспособилось.
Чтобы достичь результатов, нужно насытить жидкость ионами серебра и меди. Соотношение должно быть 1:10000. Изготовленная по особой технологии бактерицидная посуда позволяет это сделать. К тому же она недорогая. Поэтому ее можно использовать не только в медицинских, фармакологических, косметических учреждениях, но и в домашних условиях — приготовить растворы в целях профилактики для лечения инфекционных заболеваний.
Технология изготовления бактерицидной посуды запатентована, сделаны образцы. А также ведутся переговоры о ее изготовлении и внедрении на новгородских предприятиях и в медучреждениях.