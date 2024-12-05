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Новгородский ученый изобрел бактерицидную посуду для борьбы с COVID-19

Доцент кафедры графического дизайна Новгородского госуниверситета, кандидат технических наук Александр Тихонов разработал бактерицидную посуду для борьбы с вирусом COVID-19, гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями. В ней можно готовить растворы с ионами серебра и меди.

Источник: Российская газета

Об этом сообщает пресс-служба вуза. Александр Тихонов пояснил, что серебро прекрасно борется с более чем 500 патогенными микроорганизмами, обладает иммуномодулирующими, бактерицидными, бактериостатическими, противовирусными, противогрибковыми и антисептическими действиями. И оно эффективнее антибиотиков. Поэтому подобная посуда может заменить эти сильные лекарственные препараты, к которым все большее количество микробов уже приспособилось.

Чтобы достичь результатов, нужно насытить жидкость ионами серебра и меди. Соотношение должно быть 1:10000. Изготовленная по особой технологии бактерицидная посуда позволяет это сделать. К тому же она недорогая. Поэтому ее можно использовать не только в медицинских, фармакологических, косметических учреждениях, но и в домашних условиях — приготовить растворы в целях профилактики для лечения инфекционных заболеваний.

Технология изготовления бактерицидной посуды запатентована, сделаны образцы. А также ведутся переговоры о ее изготовлении и внедрении на новгородских предприятиях и в медучреждениях.