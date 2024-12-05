Новгородский ученый изобрел бактерицидную посуду для борьбы с COVID-19

Чтобы достичь результатов, нужно насытить жидкость ионами серебра и меди. Соотношение должно быть 1:10000. Изготовленная по особой технологии бактерицидная посуда позволяет это сделать. К тому же она недорогая. Поэтому ее можно использовать не только в медицинских, фармакологических, косметических учреждениях, но и в домашних условиях — приготовить растворы в целях профилактики для лечения инфекционных заболеваний.