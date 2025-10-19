Эксперт: почему полмиллиона американок бросили работу

Масштаб кризиса
С января по август 2025 года американский рынок труда покинули более 455 тысяч женщин, что стало самым резким падением с момента пандемии в 2020 году. По данным Бюро статистики труда США (BLS), общая численность трудоспособного населения при этом оставалась стабильной, что указывает на целенаправленный отток именно женской рабочей силы.
Экономисты предупреждают о серьезных последствиях, так как это снижает как текущий, так и потенциальный рост экономики. «Многие высококвалифицированные женщины полностью уходят, что наносит финансовые потери бизнесу и передается поколениям через потерю ресурсов для детей», — заявила главный экономист KPMG Дайан Свонк. Если тенденция сохранится, она может обнулить исторические достижения постпандемийного восстановления, когда благодаря гибридной работе и буму найма уровень участия женщин в возрасте 25−54 лет достиг рекордных 78.4% в 2024 году. Сейчас этот показатель опустился до 77.7%.
Кризис материнства
Основной драйвер оттока — матери с детьми до пяти лет, которые покидают работу в два раза чаще других. Основная проблема — запредельные расходы на детский сад. В США год обойдется в $6,8 тысяч в самом доступном штате Миссисипи и в $28,4 тысяч в Вашингтоне. Вместе с внеклассными занятиями и стоимостью услуг нянь, вклад одного из работающих родителей в семейный бюджет почти обнуляется.
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли констатируют, что сектор детского ухода находится в системном кризисе. Низкое финансирование, мизерные зарплаты персонала и острая нехватка кадров усугубляются сокращением иммиграции. Это привело к явлению, которое социологи уже прозвали «дезертирством по уходу».
Пандемия нанесла сокрушительный удар по отраслям с женским доминированием — здравоохранению и образованию. Ситуацию усугубляют корпоративные мандаты на полный возврат в офис, лишающие женщин гибкости графика, и тотальное внедрение ИИ, оказывающее сильное психологическое давление на «белых воротничков». Особую тревогу у американских демографов вызывает ситуация с занятостью среди чернокожих женщин — в августе уровень безработицы в этой группе достиг 6.7%, что более чем вдвое выше, чем у белых женщин (3.2%).
Непредвиденные последствия
Политолог Дмитрий Дробницкий связывает происходящее с изменениями в миграционной политике администрации Трампа.
«Система дошкольного образования и присмотра за детьми в США и до этого была дорогой и недоступной для многих семей. В этой сфере традиционно работает много иммигрантов и низкооплачиваемых работниц — нянь, воспитательниц, помощниц. Политика массовых депортаций и ограничения трудовой миграции привела к катастрофической нехватке кадров в этой отрасли», — пояснил эксперт.
Фактически, американские семьи оказались в ловушке: они вынуждены выбирать между тем, чтобы отдавать почти всю зарплату одного из супругов за детский сад или нянь, или же кому-то из них — как правило, женщине — полностью отказаться от карьеры.
«Сложилась парадоксальная ситуация, когда миграционная политика, декларативно направленная на защиту американских рабочих мест, на практике лишила многих работающих матерей самой возможности трудоустройства, разрушив важнейшую инфраструктуру, позволявшую совмещать профессиональную деятельность и материнство», — заявил американист.
Хотя, по его словам, ужесточение миграционного контроля — естественная реакция на массовый приток мигрантов. «Если вы долго запускаете иностранную рабочую силу, а потом начинаете ее ограничивать, очевидно, что потребуется период адаптации. Когда вы убираете требования по найму меньшинств, маятник сильно качается в другую сторону», — подчеркнул Дробницкий.
По оценке политолога, оценивать последствия текущей политики пока преждевременно, так как главное условие реальных преобразований — их необратимость.
«То, что женщины массово уходят с работы, это лишь верхушка айсберга. Здесь и кризис с детсадами, и ужесточение миграционных законов, и изменения на рынке труда. Чтобы распутать этот клубок, нужен комплексный подход и серьезная политическая воля. Ставки огромные — под ударом не только экономика, но и все достижения в равенстве прав женщин. Последствия этого будут ощущаться в Америке еще долгие годы», — добавил он.