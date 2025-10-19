Эксперт: почему полмиллиона американок бросили работу

Основной драйвер оттока — матери с детьми до пяти лет, которые покидают работу в два раза чаще других. Основная проблема — запредельные расходы на детский сад. В США год обойдется в $6,8 тысяч в самом доступном штате Миссисипи и в $28,4 тысяч в Вашингтоне. Вместе с внеклассными занятиями и стоимостью услуг нянь, вклад одного из работающих родителей в семейный бюджет почти обнуляется.