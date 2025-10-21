Востоковед: что известно о первой женщине-премьере Японии и ее отношении к России

Народная избранница
Либерально-демократическая партия Японии, почти 70 лет доминирующая в политике страны, сделала неожиданную ставку на женщину в период институционального кризиса. После того как правящая коалиция впервые в истории утратила большинство в обеих палатах парламента, а премьер Ишиба Шигеру подал в отставку, фракции потребовался лидер, способный противостоять популистским вызовам новых политических сил.
Происхождение и бэкграунд 64-летней Санаэ Такаити кардинально отличают ее от типичного представителя японской политической элиты. Она — не аристократка по рождению, в жилах которой течет голубая кровь, а дочь простого полицейского и менеджера по продажам автомобилей из префектуры Нара. В молодости ее можно было увидеть не на официальных приемах в пышно убранных залах, а за рулем мотоцикла, неизменно — с барабанными палочками в сумке. Девушка увлекалась музыкой и играла на барабанах в хэви-метал-группе.
После окончания экономического факультета Университета Кобэ и Института государственного управления и менеджмента Мацусита Такаити поехала в США. Как пишет The Economist, в конце восьмидесятых она прошла стажировку у известной феминистки-конгрессмена от Демократической партии США Патриции Шредер. До того, как начать свое политическое восхождение в Японии, женщина успела попробовать себя в роли аналитика законодательных инициатив и телеведущей. В большую политику Такаити пришла лишь в 1993 году, став сразу одной из ближайших соратниц Синдзо Абэ.
За годы политической карьеры Такаити прошла через разнообразные министерские позиции. Она возглавляла департамент международной торговли и промышленности, занимала пост старшего замминистра экономики, торговли и промышленности, а также трижды возвращалась на должность министра внутренних дел и коммуникаций.
Путь к лидерству в ЛДПЯ оказался для политика долгим и непростым — первые две попытки в 2021 и 2024 годах не увенчались успехом. Триумф наступил лишь 4 октября 2025 года, когда она смогла опередить Синдзиро Коидзуми — наследника одной из самых влиятельных политических династий Японии. Согласно данным социологических исследований, от 65% до 75% японцев поддерживают ее кандидатуру на посту лидера правящей партии.
«Железная леди Японии»
Назначение Санаэ Такаити на пост премьер-министра стало поворотным моментом для Японии, десятилетиями занимавшей последние места в мировых рейтингах гендерного равенства. Однако прорыв оказался парадоксальным — новая «железная леди» не только не поддерживает феминистскую повестку, но и активно выступает против некоторых реформ в области прав женщин. Так, к примеру, она отвергает программы по продвижению женщин на руководящие должности, обосновывая это тем, что в основе принятия таких решений должны быть «достижения, а не квоты».
Такаити открыто выступает против однополых браков, настаивает на исключительно мужском престолонаследии и отвергает возможность сохранения добрачных фамилий. Ее политическая философия тесно связана с наследием бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, чьи принципы она открыто называет своим ориентиром и источником для вдохновения.
Победа Такаити стала возможной благодаря альянсу с консервативно-неолиберальной партией Исин. Возглавив правительство меньшинства, ей пришлось учитывать интересы коалиционных партнеров. Среди первоочередных задач — принятие антикризисного пакета мер до конца года, направленного на сдерживание инфляции и стимулирование экономического роста.
Важнейшим приоритетом во внутренней политике станет укрепление обороноспособности страны. В рамках этой стратегии она намерена удвоить военные расходы до 2% ВВП к 2027 году, а в перспективе — инициировать пересмотр пацифистской девятой статьи Конституции Японии. Первым испытанием для нового курса станет предстоящая встреча с Дональдом Трампом, где Такаити предстоит найти баланс между укреплением союза с Вашингтоном и сохранением стабильных отношений с Пекином и Сеулом.
Российско-японские отношения
В 2015—2016 годах Санаэ Такаиси занимала пост министра по делам Окинавы и северных территорий, поэтому проблематика курильских островов ей знакома не понаслышке.
По оценке заведующего кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрия Стрельцова, внешнеполитический курс нового японского премьер-министра в отношении России будет определяться не личными предпочтениями, а общегосударственными интересами и сложившейся геополитической обстановкой.
«Япония уже достаточно давно, после ухода с политического олимпа Синдзо Абэ, заняла по отношению к России жесткую позицию по вопросу линии границы, и эта позиция не зависит от политической принадлежности премьер-министра, от его взглядов», — подчеркнул эксперт.
«Конечно, у нее нет русофобии или личной неприязни к России, которая мешала бы развивать отношения. Это производная от общего внешнеполитического курса Японии», — пояснил Стрельцов. По его словам, такой подход полностью соответствует политическому стилю Такаиси, для которого характерна «политика компромисса, основанная на аккуратности и взвешенных решениях».
Относительно перспектив урегулирования территориального спора с Россией эксперт исключает возможность каких-либо изменений в обозримом будущем. По оценке Стрельцова, «никаких изменений ожидать не приходится, поскольку разрешение этого вопроса напрямую зависит от глобальной политической конъюнктуры».
«Пока не произойдут перемены в отношениях России с коллективным Западом, этот вопрос останется в замороженном состоянии», — убежден он.
Дополнительный ограничивающий фактор — проамериканская ориентация внешняя политика Такаиси, которая существенно сужает пространство для дипломатического маневра в отношениях с Москвой, делая пересмотр текущего статус-кво маловероятным в среднесрочной перспективе.