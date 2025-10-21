Востоковед: что известно о первой женщине-премьере Японии и ее отношении к России

Происхождение и бэкграунд 64-летней Санаэ Такаити кардинально отличают ее от типичного представителя японской политической элиты. Она — не аристократка по рождению, в жилах которой течет голубая кровь, а дочь простого полицейского и менеджера по продажам автомобилей из префектуры Нара. В молодости ее можно было увидеть не на официальных приемах в пышно убранных залах, а за рулем мотоцикла, неизменно — с барабанными палочками в сумке. Девушка увлекалась музыкой и играла на барабанах в хэви-метал-группе.