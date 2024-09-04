Новая Зеландия в три раза повышает сбор для туристов. Зачем это нужно

В свою очередь, эксперты выражают опасения о том, что изменения могут сделать поездки в Новую Зеландию менее привлекательными для туристов. Региональный вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта Се Синцюань (Xie Xingquan) считает, что повышение сборов может еще больше затруднить восстановление туристического потока, особенно после 2026 года. С ним согласна Ребекка Ингрэм, главный исполнительный директор туристической индустрии Aotearoa. Она также считает, что новые сборы могут еще больше подорвать восстановление туризма в стране после пандемии.