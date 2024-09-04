Новая Зеландия в три раза повышает сбор для туристов. Зачем это нужно

С октября 2024 года правительство Новой Зеландии в три раза увеличит туристический сбор. Увеличится также стоимость виз для въезда в страну, сообщает South China Morning Post.
Министр туризма Новой Зеландии Мэтт Дуси (Matt Doocey) сообщил, что сбор для иностранных посетителей вырастет до 100 новозеландских долларов (около 62 долларов США) — сегодня туристический сбор составляет всего 35 новозеландских долларов. Повышение вступит в силу с 1 октября. Также будет увеличена стоимость виз до 341 новозеландского доллара (примерно 210 американских долларов).
Дополнительные доходы от туристического сбора правительство страны планирует направить на развитие инфраструктуры в отдаленных районах и на охрану окружающей среды.
Сообщается, что сегодня туристическая отрасль Новой Зеландии оценивается более чем в 13 млрд новозеландских долларов (8 млрд долларов США) в год. За последний год страну посетили около 3,2 млн иностранцев.
Мэтт Дуси подчеркнул, что новый сбор по-прежнему остается конкурентоспособным по сравнению с другими странами, такими как Австралия и Великобритания. Он также отметил, что 100 новозеландских долларов составляют около 3% от общих расходов туриста, что едва ли сильно повлияет на количество визитов в страну.
В свою очередь, эксперты выражают опасения о том, что изменения могут сделать поездки в Новую Зеландию менее привлекательными для туристов. Региональный вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта Се Синцюань (Xie Xingquan) считает, что повышение сборов может еще больше затруднить восстановление туристического потока, особенно после 2026 года. С ним согласна Ребекка Ингрэм, главный исполнительный директор туристической индустрии Aotearoa. Она также считает, что новые сборы могут еще больше подорвать восстановление туризма в стране после пандемии.
Туристическая отрасль Новой Зеландии, которая до пандемии была крупнейшим экспортным рынком страны, и так испытывает трудности с восстановлением из-за сокращения авиаперевозок и задержек с возобновлением рейсов из Китая. Се Синцюань предложил властям искать способы повысить конкурентоспособность страны как туристического направления.
До пандемии коронавируса на туристический сектор приходилось около 9,3% ВВП страны, он давал больше 13% всех рабочих мест.
О том, что правительство Новой Зеландии планирует ограничить туристические потоки, стало известно еще в 2021 году. Тогда министр туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш предложил план перезагрузки туристической отрасли в постковидную эпоху. Тогда отмечалось, что преобразования могут затронуть бухту Милфорд, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО — достопримечательность будет принимать меньше посетителей.